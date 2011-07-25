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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۲

قلی زاده خبر داد:

شرکت 130 هزار دانش آموز مازنی در برنامه های اوقات فراغت

شرکت 130 هزار دانش آموز مازنی در برنامه های اوقات فراغت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فعالیتهای اردویی، فرهنگی هنری و فوق برنامه اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: 130 هزار دانش آموز استان در برنامه های اوقات فراغت تابستان امسال شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجبتی قلی زاده عصر دوشنبه در جلسه ستاد اوقات فراغت مازندران، به استقبال خوب دانش آموزان اشاره و تصریح کرد: برای مناطق محروم و فعالیت های قرآنی و معارفی  این طرح به صورت رایگان اجرا می شود و در سایر موارد و موضوعات فعالیت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان تقریبأ یک سوم هزینه برگزاری کلاس ها و برنامه ها را پرداخت می کنند.

وی با بیان اینکه امسال هنرستان ها و پژوهش سراها در خدمت دانش آموزان است گفت: فراگیری یک مهارت برای دانش آموزان هدف اصلی استفاده از این فضاهاست و برای نیل به آن امکانات لازم تدبیر شده است.
 
رئیس اداره فعالیت های اردویی، فرهنگی، هنری و فوق برنامه اداره کل آموزش و پرورش مازندران افزود: طرح هجرت یکی از بخش های اوقات فراغت است  که در819 مدرسه استان  با  چهار میلیارد تومان اعتبار در حال اجرا است و 15 هزار دانش آموز کار بهسازی و تعمیرات مدارس را اجرا می کنند.
 
وی  تصریح کرد: در خصوص ثبت نام در سامانه اوقات فراغت، آموزش و پرورش مازندران با بیش از 25 هزار نفر رتبه نخست استان را تاکنون به خود اختصاص داده است.
 
قلی زاده  گفت: کلاس های قرآنی و ورزشی بیشترین شرکت کننده را دارد.
 
وی با اشاره به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و علمی افزود: برگزاری اردوهای جهادی، فرهنگی، هنری، مهارت آموزی و فنی و حرفه ای، قرآن، گفتمان دینی، کلاس های علمی و تقویتی و برگزاری اردوهای تفریحی از دیگر برنامه های  اوقات فراغت در مدارس استان است.
 
طرح اوقات فراغت تابستان تا 15 شهریور ماه ادامه دارد.
کد مطلب 1367324

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