آزمون حافظان قرآن کریم در شهرکرد برگزار شد

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این آزمون با حضور 61 نفر در شهرکرد برگزار شد، اظهار داشت: از این تعداد 11 حافظ در بخش پنج جزء، 29 حافظ در بخش 10 جزء، 12 حافظ در رشته 20جزء و 16 حافظ نیز در بخش حفظ کل قرآن کریم با هم رقابت کردند.

وی تصریح کرد: حافظانی که در این مرحله موفق به کسب نمره قبولی بالای 70 درصد شوند، به مرحله دوم که به صورت شفاهی برگزار خواهد شد راه خواهند یافت.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نتایج آزمون 20 مرداد و از طریق سایت تلاوت پایگاه رسمی سازمان دارالقران کریم منتشر می شود و از اواخر شهریور از قبول شدگان مرحله اول برای ازمون شفاهی دعوت می شود، یادآور شد: در این ازمون برای حافظان پنج جزء قران 25 سوال، 10 جزء 50 سوال، 20جزء100 سئوال به صورت تستی چهار جوابی طراحی شده بود.