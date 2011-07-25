تیم والیبال پیکان از سد نماینده قزاقستان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پیکان ایران امروز دوشنبه در سومین روز از مرحله گروهی رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در "پالمبانگ" اندونزی جریان دارد، به مصاف آلماتی قزاقستان رفت.

پیکان که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌هاست در مصاف با آلماتی برتری 3 بر یک را از آن خود کرد. آلماتی در حالی متحمل این شکست شد که ترکیبی از تیم ملی قزاقستان را در اختیار داشت.

تیم پیکان که در دو دیدار گذشته خود موفق به شکست تیم‌های الریان قطر و نماینده ترکمنستان شده بود با کسب این پیروزی جایگاهش را در صدر جدول رده‎بندی گروه B مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا تثبیت کرد.

نماینده ایران روز سه شنبه برای برگزاری چهارمین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف نماینده‌ای از میانمار می‎رود.