افزایش همکاری علمی دانشگاه مازندران با دانشگاههای حاشیه خزر

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قربانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه مازندران، این دانشگاه را دارای قابلیت‌های علمی مطرح در سطح کشور دانست و اظهار داشت: یکی از برنامه‌های دولت نهادینه کردن بخش بین‌الملل در تمام زمینه‌ ها بوده و از این رو بخش بین‌الملل وزارت علوم آمادگی خود را در تمام زمینه‌ها در حمایت از دانشگاه مازندران اعلام می‌ کند.

وی خواستار همکاری دانشگاه مازندران با کشورهای حاشیه دریای خزر در برخی از زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، آموزشی شد و گفت: دانشگاه مازندران با پتانسیل قوی که در بخش‌های مختلف دارد، می‌تواند بخشی از خلاء موجود دوره دکترای مشترک را پاسخگو باشد.

قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل، حمایت این بخش از وزارت علوم را، از کنفرانس‌ها و فرصت‌های مطالعاتی اعلام داشت.

احمد احمدپور، سرپرست دانشگاه مازندران با بیان اینکه دانشگاه مازندران از لحاظ علمی در مرتبه بالایی قرار دارد، اظهار داشت: دانشکده‌های شیمی، علوم پایه،علوم اقتصادی و اداری و چندین دانشکده دانشگاه مازندران در سطح کشور شناخته شده که از لحاظ مبادله دانشجو و انجام فعالیت‌های پژوهشی، تحقیقاتی و برگزاری همایش‌های مشترک می‌توانند مثمرثمر باشند.

وی اظهار داشت: در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی،کشوری توسعه یافته تعریف شده که دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل است.

سرپرست دانشگاه مازندران گفت: در واقع توسعه هدفمند و ماموریت‌گرای آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز را می‌توان از وظایف اصلی وزارت علوم در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز برشمرد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره بر حرکت دانشگاه‌ها به سمت تمدن سازی تاکید داشته و محوریت و تسلط گفتمان علم محوری و علم گرایی در جامعه را خواستار شده‌اند.