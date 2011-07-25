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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

حبیبی منش:

10 میلیارد ریال به تکمیل شهرک صنعتی قاین اختصاص یافت

10 میلیارد ریال به تکمیل شهرک صنعتی قاین اختصاص یافت

قاین - خبرگزاری مهر: فرماندار قاین از اختصاص 10 میلیارد ریال از اعتبارات این شهرستان برای تکمیل شهرک صنعتی شماره دو این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حبیبی منش ظهر دوشنبه در در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری قاین اظهارداشت: تأسیس کارخانه ارگ هزاره سوم پارسیان با تولید محصولات نساجی در شهرک صنعتی شماره دو موجب تحولی بزرگ در اشتغال این شهرستان خواهد شد.

وی گرانی و اشتغال را یک مشکل جهانی عنوان کرد و گفت: دولت عدالت محور نهم و دهم تمام توان و تلاش خود را برای رفع این مشکل بکار گرفته و به موفقیت های خوبی در این زمینه رسیده است.

فرماندار قاین بیان کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب باید علاوه بر تلاش و کوشش، فرهنگ سازی نیز صورت گیرد.

حبیبی منش با بیان اینکه بدون مشارکت دولت، اشتغالزایی در این شهرستان امکان پذیر نخواهد بود، ادامه داد: دولت با ایجاد و راه اندازی طرح فولاد در قاین توانسته است در ایجاد اشتغال بیش از چهار هزار نفر نقش بسزایی ایفا کند.

وی اظهار کرد: دستگاه های اجرایی به ویژه بانک ها باید پرداخت تسهیلات اشتغالزایی را تسهیل و به آن با دید گره گشایی نگاه کنند.

فرماندار قاین تأکید کرد: دستگاه های دولتی قاین باید در فراهم کردن تسهیلات آب، برق و گاز شهرک صنعتی حداکثر همکاری را انجام دهند.

حبیبی منش گفت: سهم تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی قاین در سال جاری سه هزار و 754 نفر بوده که نسبت به سال گذشته 57 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1367341

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