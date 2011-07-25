10 میلیارد ریال به تکمیل شهرک صنعتی قاین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حبیبی منش ظهر دوشنبه در در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری قاین اظهارداشت: تأسیس کارخانه ارگ هزاره سوم پارسیان با تولید محصولات نساجی در شهرک صنعتی شماره دو موجب تحولی بزرگ در اشتغال این شهرستان خواهد شد.

وی گرانی و اشتغال را یک مشکل جهانی عنوان کرد و گفت: دولت عدالت محور نهم و دهم تمام توان و تلاش خود را برای رفع این مشکل بکار گرفته و به موفقیت های خوبی در این زمینه رسیده است.

فرماندار قاین بیان کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب باید علاوه بر تلاش و کوشش، فرهنگ سازی نیز صورت گیرد.

حبیبی منش با بیان اینکه بدون مشارکت دولت، اشتغالزایی در این شهرستان امکان پذیر نخواهد بود، ادامه داد: دولت با ایجاد و راه اندازی طرح فولاد در قاین توانسته است در ایجاد اشتغال بیش از چهار هزار نفر نقش بسزایی ایفا کند.

وی اظهار کرد: دستگاه های اجرایی به ویژه بانک ها باید پرداخت تسهیلات اشتغالزایی را تسهیل و به آن با دید گره گشایی نگاه کنند.

فرماندار قاین تأکید کرد: دستگاه های دولتی قاین باید در فراهم کردن تسهیلات آب، برق و گاز شهرک صنعتی حداکثر همکاری را انجام دهند.

حبیبی منش گفت: سهم تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی قاین در سال جاری سه هزار و 754 نفر بوده که نسبت به سال گذشته 57 درصد رشد داشته است.