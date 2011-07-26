ارائه برنامه جدید کاهش بودجه/ اوباما جمهوریخواهان را مسئول دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رسانه های غربی، باراک اوباما شامگاه دوشنبه در نطقی تلویزیونی ضمن انتقاد از رویکرد حزب جمهوریخواه نسبت به مشکلات مالی اخیر آمریکا، این حزب را مسئول بحران اقتصادی آن کشور معرفی کرد.

این اظهارات در حالی است که جمهوریخواهان برنامه جدیدی را برای رفع کسر بودجه ارائه داده اند.

به گزارش سی ان ان در این ارتباط جمهوریخواهان می گویند که این برنامه بن بست موجود در خصوص این بحران را از بین خواهد برد و مانع از شکست اقتصادی ویران کننده دولت خواهد شد.

خانم "کتی مک موریس رادگرز" از اعضای کنگره آمریکا در گفتگو با سی ان ان می گوید: "اکنون ما چند روز قبل از مهلت 2 اوت خودمان را پیدا کردیم و امروز برنامه جدیدی را بر روی میز گذاشته ایم و به اعتقاد ما این برنامه ای است که برخی از نگرانی های دموکرات ها در سنا و مهمتر از آن نگرانی های اقتصادی کشورمان را در نظر خواهد گرفت ".

وی گفت: ما نمی توانیم بدون کنترل های لازم به قرض کردن و خرج کردن ادامه دهیم.

سقف استقراض دولت فدرال آمریکا به حد مجاز رسیده و دولت برای ادامه امور جاری کشور نیازمند افزایش سقف بدهی است. این در حالی است که مجلس نمایندگان این کشور در مذاکرات چند روز اخیر خود از دست یافتن به توافقی برای افزایش سقف بدهی دولت بازمانده است.

از سوی دیگر، جان بونر رهبر حزب جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان، در یک سخنرانی تلویزیونی در واکنش به سخنان باراک اوباما، درخواست رئیس جمهوری آمریکا از کنگره را همانند تقاضا برای چک سفید خواند و گفت:"چنین چیزی عملی نخواهد شد."