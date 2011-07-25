برتری ایران برابر الجزایر/ هندبالیست های جوان شگفتی ساز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان جهان در یونان عصر روز دوشنبه تیم کشورمان در جدول دوم برای کسب عنوان نهم تاشانزدهمی به مصاف تیم الجزایر رفت.

در این دیدار حساس تیم هندبال جوانان کشورمان با نتیجه 36 بر 28 به برتری رسید تا شگفتی دیگری در مسابقات جهانی خلق کند.

این تیم در نیمه اول با نتیجه 19 بر 12 تیم دوم قاره آفریقا را از پیش رو برداشت.

به این ترتیب تیم هندبال جوانان کشورمان از فردا برای کسب عنوان نهم تا دوازدهم مسابقه می دهد.

تیم هندبال جوانان ایران با قرار گرفتن در این رده بندی 5 پله در جهان صعود کرد. این تیم در هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال جوانان جهان در مصر(2009) در رده هفدهم جهان ایستاد.

هندبالیست های ایران در شرایطی موفق به کسب این افتخار شدند که با کمترین تدارک نسبت به دوره گذشته و بدون همراهی کردن سرمربی خود راهی یونان شده اند.

شاگردان رزمگر در مرحله مقدماتی این بازی ها موفق به شکست تیم مجارستان و کانادا شده بودند. پیروزی این تیم برابر تیم مجارستان تحسین اهالی فدراسیون جهانی را بر انگیخت. ایران در مرحله یک هشتم نهایی تنها با اختلاف 7 گل مقابل آلمان قهرمان جهان باخت.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان از 25 تیرماه در"تسالونیکی" یونان آغاز و به مدت دو هفته در این کشور پیگیری می شود.