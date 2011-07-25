50 واحد مسکونی ویژه معلولان در سربیشه ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مجیدی ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار سربیشه اظهار داشت: چهار واحد فعال در اداره بهزیستی سربیشه مشغول فعالیت هستند.

وی در خصوص فعالیت های واحد توانبخشی بهزیستی سربیشه گفت: 800 پرونده معلول در این واحد وجود دارد که به 192معلول مستمری ماهیانه و کمک هزینه نگهداری به مبلغ 32 تا 60 هزار تومان پرداخت می شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان سربیشه ادامه داد: مبلغ کل مستمری پرداختی این واحد حدود 75 میلیون تومان است.

مجیدی یادآور شد: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه نیز در هفت روستای این شهرستان فعال است.

وی با اشاره به وجود 190 پرونده در واحد امور اجتماعی بهزیستی شهرستان بیان کرد: در این واحد نیز 110 خانوار مستمری ماهیانه دریافت می ‌کنند که سالانه حدود 70 میلیون تومان پرداخت می شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان سربیشه تصریح کرد: واحد اشتغال، مشارکت‌ها و مسکن نیز از دیگر واحدهای فعال بهزیستی سربیشه است.

مجیدی ادامه داد: هدف اصلی واحد اشتغال معرفی معلولان واجد شرایط متقاضی به بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال است.

وی افزود: از خدمات واحد مشارکت‌های این اداره تلاش برای ثبت موسسات خیریه است که در طول سال گذشته اعتباری بالغ بر سه میلیون تومان از محل فطریه‌ های جمع ‌آوری شده بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

سید علیرضا حسینی، فرماندار شهرستان سربیشه نیز در این دیدار گفت: خدمت در نهاد و سازمان بهزیستی که برای جامعه کم ‌توان و آسیب‌دیده و محروم جامعه انجام می ‌شود به دلیل سختی شرایط کار و قشر آسیب‌ پذیر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید مورد توجه مسئولان و دستگاه‌های اداری مرتبط قرار گیرد.