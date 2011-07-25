3000 واحد مسکونی مهر در خراسان جنوبی تحویل داده می شود

محمود محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون حدود دو هزار و 500 واحد مسکونی مهر در استان تحویل متقاضیان شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه سال جاری سه هزار واحد مسکونی مهر دیگر نیز به متقاضیان تحویل داده می شوند، افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال 12 هزار واحد مسکونی مهر در استان به بهره برداری برسد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در آغاز اجرای طرح مسکن مهر، تأمین زمین مناسب برای ساخت واحد های مسکونی در استان بسیار زمان بر بود، تصریح کرد: خوشبختانه هم اکنون روند اجرای طرح مسکن مهر در استان رضایت بخش است.

محسن زاده گفت: مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی آمادگی دارد در هر نقطه ای از سایت های مسکن مهر که اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان پیش بینی نماید، برای ساخت مدرسه زمین واگذار کند.

5 مدرسه در سایت مسکن مهر استان احداث می شود

مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: امسال پنج باب مدرسه در سایت های طرح مسکن مهر خراسان جنوبی احداث می شود.

محسن زاده با اشاره به اینکه مسکن و شهرسازی استان به ساخت مدرسه در سایت های مسکن مهر کمک می کند، بیان داشت: آمادگی داریم کمک به ساخت را تا مرحله اسکلت و سقف داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در برخی سایت های مسکن مهر پیش بینی های لازم برای احداث مدرسه انجام شده است، اضافه کرد: در همه نقاط اجرای این طرح به نتیجه های لازم نرسیدیم اما امسال احداث حدود پنج مدرسه را در سایت های مسکن مهر پیش بینی کرده ایم.

به گفته این مسئول، تاکنون در هیچ نقطه ای از سایت های مسکن مهر استان مدرسه ایجاد نشده است.