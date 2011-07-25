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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۲

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در ماه اکتبر برگزار می‌شود

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در ماه اکتبر برگزار می‌شود

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان پیش بینی کرد این تیم در ماه اکتبر یک دیدار تدارکاتی برگزار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان عصر دوشنبه در حاشیه تمرینات آماده سازی تیم ملی ضمن اعلام خبر فوق افزود: تا ماه اکتبر در تمامی روزهای فیفا، دیدارهای مرحله انتخابی جام جهانی 2014 برگزار خواهد شد و ما فرصتی برای انجام دیدار دوستانه نداریم.

وی افزود: در ماه اکتبر 2011 یک روز فیفا وجود دارد که می توانیم در آن روز دیدار دوستانه برگزار کنیم.

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان تصریح کرد: براساس برنامه و مطابق نظر کی‌روش برای این روز یک دیدار دوستانه پیش بینی خواهیم کرد تا تیم ملی با قدرت، دیدارهای مرحله انتخابی جام جهانی را برگزار کند.

کد مطلب 1367380

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