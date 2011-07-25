به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان عصر دوشنبه در حاشیه تمرینات آماده سازی تیم ملی ضمن اعلام خبر فوق افزود: تا ماه اکتبر در تمامی روزهای فیفا، دیدارهای مرحله انتخابی جام جهانی 2014 برگزار خواهد شد و ما فرصتی برای انجام دیدار دوستانه نداریم.

وی افزود: در ماه اکتبر 2011 یک روز فیفا وجود دارد که می توانیم در آن روز دیدار دوستانه برگزار کنیم.

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان تصریح کرد: براساس برنامه و مطابق نظر کی‌روش برای این روز یک دیدار دوستانه پیش بینی خواهیم کرد تا تیم ملی با قدرت، دیدارهای مرحله انتخابی جام جهانی را برگزار کند.