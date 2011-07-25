1000 دانش آموز در کلاس های طرح اوقات فراغت فومن و شفت شرکت کردند

حجت الاسلام علیرضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنج پایگاه طرح اوقات فراغت تابستانی سال جاری در این شهرستانها فعالیت و مخاطبان این طرح دانش آموزان مقاطع تحصیلی دوم، سوم راهنمایی و همچنین اول دبیرستان هستند.

وی اظهارداشت: برنامه های آموزشی این طرح شامل آشنایی با احکام فقهی، ولایت فقیه و نقش آن در استحکام حکومت اسلامی، قرآن و پاسخ به شبهات مربوط، احترام به والدین، آشنایی با عرفان های نوظهور است.

رئیس تبلیغات اسلامی فومن همچنین اعزام اردوهای یک روزه، اجرای مسابقات فرهنگی، ورزشی و اهداء جوایز به نفرات برتر را از مهمترین برنامه های اوقات فراغت شهرستانهای فومن و شفت امسال عنوان کرد.

وی در ادامه از صدور 14 گواهینامه قرائت قرآن نوآموزان خانه قرآن روستایی خاتم الانبیاء (ص) زیده بالا این شهرستان خبر داد و افزود: قرآن آموزان پس از فرا گرفتن آموزشهای لازم و شرکت در آزمون گواهینامه پایان دوره قرائت قرآن کریم سطح یک برای آنان صادر شده است.

ابراهیم زاده یادآورشد: قرآن کتاب آسمانی، عمل و آئین زندگی است و بهترین راه سعادت و زندگی را به انسانها تعلیم می دهد.