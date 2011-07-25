858 اثر تاریخی و فرهنگی همدان ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات با اشاره به اینکه تعداد آثار طبیعی ثبت شده در استان همدان 14 اثر است، افزود: یک اثر معنوی نیز فرصت ورود به حافظه ملی را یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: شهرستان همدان با ثبت 243 اثر تاریخی بیشترین آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی را به خود اختصاص داده است.

بیات با تأکید بر اینکه تنها 52 اثر تاریخی در فامنین شماره ثبت دریافت کردهاند، گفت: پنج رشته صنایع دستی نیز به نام همدان ثبت شده است.

بیات عنوان کرد: همدان با 858 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی پتانسیلی عظیم برای جذب گردشگر داخلی و خارجی به شمار می آید.

وی یادآور شد: هشت تپه و محوطه تاریخی از دشت فامنین، مراسم تعزیهخوانی مریانج و هنرهای نازک کاری و منبت چوب آخرین آثار تاریخی و معنوی هستند که به فهرست ملی کشور افزوده شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: آثار ثبت شده در این استان اکنون زیر نظر این ادارهکل است و هرگونه عملیات و اقداماتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود، ممنوع است.