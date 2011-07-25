به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان در حاشیه تمرین عصر دوشنبه تیم ملی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در قرارداد منعقد شده بین فدراسیون فوتبال و اسپانسر البسه تیم ملی پیش بینی شده بود که اگر این اسپانسر نتواند از نظر نوع، تعداد و زمان تحویل البسته تیم ملی به تعهدات خود عمل کند قرارداد به صورت یکطرفه فسخ شود. متاسفانه این اسپانسر در همه موارد مردود شد و حتی مسئولان این شرکت نیز پذیرفته‌اند در خصوص همکاری با فدراسیون فوتبال ایران کوتاهی کرده‌اند.

وی با طرح این موضوع که همکاری فدراسیون فوتبال با این شرکت ادامه پیدا نخواهد کرد، افزود: برای جایگزین کردن اسپانسری دیگر برای در اختیار گذاشتن البسه تیم ملی با دو تا سه شرکت دیگر در حال مذاکره هستیم که از من خواسته شده تا زمان حصول توافق نهایی، اسامی آنها را اعلام نکنم.

وی شرایط تیم ملی فوتبال کشورمان را مطلوب توصیف کرد و گفت: همه چیز مرتب است و بعد از پیروزی مقابل مالدیو بازیکنان شرایطی آرمانی دارند. تنها بازیکن آسیب دیده اردوی تیم ملی، آندرانیک تیموریان بود که او هم چند روزی پا به توپ شده است.

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص عدم همکاری برخی باشگاه‌ها با این تیم در آستانه دیدار برگشت با مالدیو گفت: متاسفانه برخی از باشگاه‌ها با ما تعامل نداشتند که خوشبختانه تعامل لازم بین تیم ملی با این دو باشگاه نیز حاصل شد و با تمامی بازیکنان به مالدیو سفر خواهیم کرد.

ترابیان با اعلام اینکه کارلوس کی‌روش پس از دیدار با مالدیو برای سفر به برزیل و شرکت در قرعه کشی جام جهانی، تیم ملی را در بازگشت به تهران همراهی نخواهد کرد گفت: بر اساس برنامه، کارلوس کی‌روش 16 اوت 2011 (25 مرداد 90) به ایران باز می گردد.

وی در واکنش به این موضوع که اعلام شده بود کی‌روش در بازگشت به ایران با شرایطی تازه به گفتگو با مسئولان فدراسیون فوتبال می پردازد، گفت:‌ اینها شایعاتی است که برخی بی جهت به آن دامن می زنند و اصلا درست نیست.

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان قرعه کشی مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا را برای برنامه‌ریزی ماه‌های آتی این تیم تعیین کننده خواند و گفت: پس از اینکه قرعه کشی مرحله سوم انجام شد کادر فنی برنامه ریزی می کند که چه اردوهایی و در چه زمان‌هایی برای تیم ملی پیش بینی شود.

وی در ادامه اعلام کرد: فیلم تمامی دیدارهای رفت مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا تا به امروز تهیه شده و در اختیار کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان قرار گرفته است تا با آگاهی کامل از شرایط حریفان برای مرحله سوم این رقابت‌ها برنامه ریزی شود.

تعیین تکلیف و انتخاب سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران سوژه پرسش دیگر خبرنگاران از عباس ترابیان بود که وی در پاسخ به آن گفت: بعد از بازگشت کارلوس کی‌روش از کشورش در این خصوص بحث و تصمیم گیری خواهد شد.

وی در خاتمه از بازگشت خسرو والی زاده مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمان به این تیم پس از بازی با مالدیو خبر داد و گفت: فعلا آقای مومنی و بنده کارهای مربوط به امور رسانه‌ای تیم ملی را انجام می دهیم تا بعد از بازی با مالدیو که مجددا امور رسانه‌ای تیم ملی را آقای والی‌زاده برعهده خواهد گرفت.