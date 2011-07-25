همایش ایثارگران صنعت آب و برق آذربایجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر همایش ایثارگران صنعت آب و برق آذربایجان درباره اهداف برگزاری این همایش، گفت: این مراسم در راستای تجلیل از مقام شامخ شهدا، جانبازان و ایثارگران صنعت آب و برق آذربایجان و گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان برگزار می شود.

ایوب ابراهیم زاده، افزود: ایثار گران صنعت آب و برق آذربایجان، همچون دیگر اقشار میهن اسلامی با شروع جنگ تحمیلی، ندای رهبر فرزانه انقلاب را لبیک گفتند و به جبهه های نبرد حق علیه باطل رفته و جانفشانی های زیادی از خود نشان دادند و اکنون وظیفه ماست که نگذاریم گرد فراموشی بر دلاورمردی های این قهرمانان بنشیند و این همایش فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنهاست.

وی همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف مهم برگزاری این همایش بررسی مسائل و مشکلات ایثارگران صنعت آب و برق آذربایجان توسط کارشناسان وزارت نیرو و ارائه راهکار های مناسب برای مرتفع ساختن این مشکلات است.

شایان ذکر است ایثارگران شرکت های برق منطقه ای، آب منطقه ای، توزیع نیروی برق تبریز، آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق، مدیریت تولید برق، آب و فاضلاب روستایی و مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان شرقی، در این همایش حضور خواهند داشت.