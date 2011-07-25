سه هزار قلاب صید ماهیان غضروفی در آستارا کشف شد

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان آستارا با انجام یک مرحله عملیات دریایی با استفاده از یک فروند قایق موتوری 55 قوه اسب موفق شدند در اعماق 95 متری دریا در مناطق سیبلی و لوندویل سه هزار عدد قلاب ویژه صید ماهیان غضروفی که توسط صیادان غیرمجاز کارگذاشته شده بود، کشف و جمع آوری کنند.

وی اظهارداشت: همچنین در یک عملیات دیگر چهار فروند قایق موتوری و چهار فروند قایق پارویی دیگر نیز در این شهرستان از سوی پرسنل یگان حفاظت منابع آبزیان توقیف شد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: در 55 هکتار از شالیزارهای شهرستان صومعه سرا 45 هزار قطعه انواع بچه ماهیان گرمابی با ترکیب 40 درصد کپور معمولی، 28 درصد ماهی علف خوار (آمور)، 32 درصد فیتوفاگ و بیگ هدرها سازی شده است.

وی افزود: کشاورزانی که برای نخستین بار کشت توأم برنج و ماهی را انجام می دهند تمام بچه ماهی مورد نیاز به ازای هر هکتارهزار قطعه به ارزش سه میلیون ریال بصورت رایگان و برای کشاورزانی که سال دوم و به بعد پرورش توأم برنج و ماهی انجام می دهند 50 درصد بچه ماهیان بصورت رایگان از سوی شیلات شهرستان صومعه سرا تحویل شد.

سعیدی در ادامه پیش بینی کرد: علاوه بر افزایش محصول برنج به مقدار 8.25 تن و کاهش میزان مصرف کود شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی مقدار 60 تن ماهی در شالیزارهای این شهرستان تولید شود.