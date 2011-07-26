دکتر خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح اطعام نیازمندان روزه دار در ماه رمضان اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان به منظور کمک و مساعدت به روزه داران نیازمند طرح ملی همای رحمت در قم با همت خیرین، داوطلبان، پایگاه های داوطلبی مساجد، ادارات و کارخانجات برگزار می شود.



وی درخصوص اجرای این طرح بیان داشت: طرح ملی همای رحمت به کمک روزه داران خیر و داوطلبان جمعیت هلال احمر با هدف یاری رساندن به نیازمندان جامعه در ماه رمضان در قالب گستردن سفره های افطاری و تهیه سبد مواد غذایی اجرا می گردد.



سائلی ادامه داد:‌ بخشی از کمک ها برای گستردن سفره های افطاری مصرف می‌شود که تا کنون تامین 6 هزار پرس غذای افطاری هماهنگ شده که در حال افزایش است.



تهیه سبدهای غذایی به ارزش 65 هزار تومان برای اطعام نیازمندان روزه دار



وی همچنین در خصوص تهیه بسته‌های غذایی برای اطعام نیازمندان در ماه رمضان عنوان داشت: این بسته‌ها شامل اقلامی از جمله پوشاک، حبوبات، گوشت، برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، چای،قند و شکر و پنیر به ارزش ریالی حدود 65 هزار تومان می‌باشد.



دومین جلسه دعوت از خیرین 8 مردادماه جاری برگزار می‌شود



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح توان توان گران و نیاز نیازمندان شناسایی می‌شود و با خیرین جلساتی برگزار می گردد که تا کنون یک جلسه با حضور خیرین برگزار شده که کمک های قابل توجهی نیز جمع‌آوری شد و جلسه بعدی نیز قرار است روز 8 مردادماه جاری برگزار شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: جمعیت هلال احمر قم با ایجاد 30 پایگاه ثابت و سیار در سطح استان کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم را جهت کمک به روزه داران نیازمند جمع آوری می‌کنند.



سائلی مدت زمان اجرایی این طرح را از 15 شعبان لغایت 20 رمضان اعلام کرد و افزود: از ویژگی های اجرای این طرح در سال جاری، مشارکت نوع دوستانه عموم مردم در پایگاه های داوطلبی مساجد،ادارات و کارخانجات و سازمان‌های مردم نهاد است.



وی در ادامه گفت: همچنین همزمان با آخرین جمعه ماه شعبان 10پایگاه در مجاورت حرم مطهر و 5 پایگاه در مساجد استان جهت جمع آوری کمک‌ها مستقر می‌شوند.



با اجرای طرح همای رحمت بیش از هزار خانوار تحت پوشش قرار می‌گیرند



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم در پایان یادآور شد: امید است با کمک خیرین بیش از 1000 خانوار قمی در ماه مبارک رمضان با حفظ کرامت انسانی و تاسی از مولای متقیان حضرت علی (ع) تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

