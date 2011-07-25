شش نفر در سدهای استان همدان غرق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احسان صالح افزود: 30 درصد افرادی که غرق شده اند به فن شنا آگاهی داشته اند.
صالح تسلط نداشتن به فن شنا، شنا در مکانهای غیر قانونی، سردی و سنگینی آب سدها، دریاچه ها و آبگیرها و عدم مراقبت از کودکان در استخرهای خانگی را علل اصلی غرق شدن عنوان کرد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه 23 نفر در استان همدان در سال گذشته بر اثر غرقشدگی جان خود را از دست دادند، گفت: از این تعداد 21 نفر مرد و دو تن زن بودند.
صالح با بیان اینکه غرق شدگی زمانی اتفاق میافتد که مجاری تنفسی به وسیله هر نوع مایعی مسدود شود یا مایعی به داخل ریه و حبابچههای آن راه پیدا کند، گفت: قطع تنفس و کمبود اکسیژن اصلیترین علت مرگ در اثر غرقشدگی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان یادآور شد: در موقع شنا کردن یا بازی در آب عواملی مانند خستگی و ضعف، آشنا نبودن به محیط و آبهای عمیق، مهارت نداشتن در شنا، تشنج و توقف بیش از حد مجاز در زیر آب باعث می شود که فرد برای تنفس به راحتی به سطح آب نیاید و غرق شدگی اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه نباید توانایی خود را در شنا کردن بیش از حد در نظر بگیرید، گفت: یک سوم قربانیهای غرق شدگی با فن شنا به طور کامل آشنا بودهاند.
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