به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم در دیدار "برنارد دویل" رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران در سخنانی اظهار داشت: قم خاستگاه انقلاب اسلامی و مرکز تولید و نشر اندیشه ناب شیعی بوده و طلاب خارجی از بیش از 100 کشور دنیا در این خطه مقدس مشغول به تحصیل هستند.



وی با اشاره به جمعیت زیاد اتباع خارجی در استان قم، از رویکرد مثبت و ارائه خدمات گسترده به ویژه در بخش‌های آموزشی به پناهندگان و مهاجران در استان خبر داد و گفت: در ایران اسلامی همه اتباع خارجی در کمال آرامش زندگی کرده، انتظارات آنها برآورده شده و مورد احترام هستند.



سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر خلاف تبلیغات سوء دشمنان، در پذیرش مهاجران نمونه و بی‌نظیر است افزود: متأسفانه در بسیاری از کشورهای مدعی غربی، شاهد اعمال خشونت‌آمیز و نژادپرستانه علیه بیگانگان هستیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود صلح و صفا و برادری را ارمغان ادیان الهی برای بشریت عنوان کرد و افزود: ایرانیان بر اساس آموزه‌های ملی و دینی اهتمام ویژه‌ای به صلح و دوستی و احترام به حقوق بشر دارند و این مهم را بارها و بارها به اثبات رسانده‌اند.



حقیقی مقدم تصریح کرد: ملت ایران به دلیل دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌های مستکبران غربی درد و رنج جنگ و خشونت را چشیده است و هیچ‌گاه برای هیچ ملتی آرزوی این سختی‌ها و مصائب را ندارد.



وی با اشاره به رویکرد تعامل و همکاری جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها و مجامع بین‌المللی اظهار داشت: مجامع بین‌المللی باید در خصوص روابط خود با کشورمان اعتمادسازی کنند، زیرا متأسفانه اغلب تحت تأثیر سیاست‌های خصمانه غرب قرار گرفته و این نگاه به جمهوری اسلامی باید تغییر یابد.



فرماندار قم تأکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کاملا به وظایف خود در قبال دیگر ملت‌ها و مجامع بین‌المللی عمل کرده و البته به حقوق مشروع خود نیز کاملا آشنا و آگاه است و انتظار دارد این خواسته‌های به حق برآورده شود.



وی در پایان خواستار اجرای برنامه‌های مشترک با مجامع بین‌المللی برای رفع نیازهای پناهندگان و مهاجران شد و گفت: استان قم آماده هرگونه همکاری و تعامل با نهادهای ذی‌ربط برای کمک‌رسانی به پناهندگان خواهد بود و امیدواریم حقیقت انکارناپذیر نوع‌دوستی و صلح‌طلبی ایرانیان هرچه بیشتر برای دیگر کشورها تبیین شود.



"برنارد دویل" نیز در این نشست صمیمی ضمن ابراز خرسندی از حضور در استان قم، جایگاه برجسته علمی و معنوی این خطه مقدس را مورد توجه قرار داد و گفت: قم نماد خدمات گسترده و ارزشمندی است که جمهوری اسلامی ایران در اختیار مهاجران و پناهندگان قرار داده است.



وی بر تعامل بیشتر و بهره‌مندی از نظرات و آرای علمای قم برای پیشبرد اهداف بشردوستانه در کشورمان تأکید کرد و گفت: رویکرد ایران اسلامی در قبال اتباع خارجی بسیار فوق‌العاده بوده و امیدواریم شاهد گسترش ارتباطات و تعاملات در این زمینه باشیم.