به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم در دیدار "برنارد دویل" رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران در سخنانی اظهار داشت: قم خاستگاه انقلاب اسلامی و مرکز تولید و نشر اندیشه ناب شیعی بوده و طلاب خارجی از بیش از 100 کشور دنیا در این خطه مقدس مشغول به تحصیل هستند.
وی با اشاره به جمعیت زیاد اتباع خارجی در استان قم، از رویکرد مثبت و ارائه خدمات گسترده به ویژه در بخشهای آموزشی به پناهندگان و مهاجران در استان خبر داد و گفت: در ایران اسلامی همه اتباع خارجی در کمال آرامش زندگی کرده، انتظارات آنها برآورده شده و مورد احترام هستند.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر خلاف تبلیغات سوء دشمنان، در پذیرش مهاجران نمونه و بینظیر است افزود: متأسفانه در بسیاری از کشورهای مدعی غربی، شاهد اعمال خشونتآمیز و نژادپرستانه علیه بیگانگان هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود صلح و صفا و برادری را ارمغان ادیان الهی برای بشریت عنوان کرد و افزود: ایرانیان بر اساس آموزههای ملی و دینی اهتمام ویژهای به صلح و دوستی و احترام به حقوق بشر دارند و این مهم را بارها و بارها به اثبات رساندهاند.
حقیقی مقدم تصریح کرد: ملت ایران به دلیل دشمنیها و کینهتوزیهای مستکبران غربی درد و رنج جنگ و خشونت را چشیده است و هیچگاه برای هیچ ملتی آرزوی این سختیها و مصائب را ندارد.
وی با اشاره به رویکرد تعامل و همکاری جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها و مجامع بینالمللی اظهار داشت: مجامع بینالمللی باید در خصوص روابط خود با کشورمان اعتمادسازی کنند، زیرا متأسفانه اغلب تحت تأثیر سیاستهای خصمانه غرب قرار گرفته و این نگاه به جمهوری اسلامی باید تغییر یابد.
فرماندار قم تأکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کاملا به وظایف خود در قبال دیگر ملتها و مجامع بینالمللی عمل کرده و البته به حقوق مشروع خود نیز کاملا آشنا و آگاه است و انتظار دارد این خواستههای به حق برآورده شود.
وی در پایان خواستار اجرای برنامههای مشترک با مجامع بینالمللی برای رفع نیازهای پناهندگان و مهاجران شد و گفت: استان قم آماده هرگونه همکاری و تعامل با نهادهای ذیربط برای کمکرسانی به پناهندگان خواهد بود و امیدواریم حقیقت انکارناپذیر نوعدوستی و صلحطلبی ایرانیان هرچه بیشتر برای دیگر کشورها تبیین شود.
"برنارد دویل" نیز در این نشست صمیمی ضمن ابراز خرسندی از حضور در استان قم، جایگاه برجسته علمی و معنوی این خطه مقدس را مورد توجه قرار داد و گفت: قم نماد خدمات گسترده و ارزشمندی است که جمهوری اسلامی ایران در اختیار مهاجران و پناهندگان قرار داده است.
وی بر تعامل بیشتر و بهرهمندی از نظرات و آرای علمای قم برای پیشبرد اهداف بشردوستانه در کشورمان تأکید کرد و گفت: رویکرد ایران اسلامی در قبال اتباع خارجی بسیار فوقالعاده بوده و امیدواریم شاهد گسترش ارتباطات و تعاملات در این زمینه باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم گفت: جمهوری اسلامی ایران در میزبانی از پناهندگان و مهاجران در دنیا بینظیر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم در دیدار "برنارد دویل" رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران در سخنانی اظهار داشت: قم خاستگاه انقلاب اسلامی و مرکز تولید و نشر اندیشه ناب شیعی بوده و طلاب خارجی از بیش از 100 کشور دنیا در این خطه مقدس مشغول به تحصیل هستند.
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