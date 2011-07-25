همکاری مردم، موثرترین راهکار کاهش مشکلات ترافیکی تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب وحید کیا در مراسم جنگ ترافیکی چهارمین جشنواره تابستانی تبریز همکاری های صورت گرفته از سوی مردم با مجموعه های خدمت رسان را رمز موفقیت و ثمربخشی اقدامات این نهادها و سازمانها دانست.

وی با اشاره به تلاش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز برای حفظ و نگهداری و ترمیم تابلوهای علایم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر، افزود: تبریز مجموعه گسترده ای از خیابانها و معابر عمومی را داراست و به همین دلیل فقط با همکاری مردم می توانیم چشم انداز روشنی از اقدامات خود را متصور باشیم و برای نیل به این مقصود از همشهریان محترم می خواهیم به عنوان شهروندانی مسئول و فرهنگ مدار، مسائل مختلف این حوزه را با ما در میان بگذارند.

یعقوب وحیدکیا حفظ آرامش ترافیکی را از ملزومات زندگی در شهرهایی دانست که با تردد زیاد خودروهاعبور و مرور وسایل نقلیه مواجه هستند.

وحیدکیا برگزاری برنامه های مانند جنگ ترافیکی را موجب آشنایی شهروندان با مسائل ترافیکی دانست و افزود: علاوه بر افرادی که به شکل مستقیم درگیر حمل و نقل هستند، کودکان نیز از این برنامه های تفریحی و آموزشی بهره مند شده و آموزشهای ترافیکی در ذهن آینده سازان کشور نهادینه می شود.

مراسم جنگ ترافیک از ویژه برنامه های چهارمین جشنواره تابستانی تبریز، به همت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز، با حضور گسترده شهروندان تبریزی و مهمانان تابستانی تبریز، در محل پارک تاریخی تفریحی ائل گلی برگزار شد.

گفتنی است برگزاری مسابقه برای کودکان و نوجوانان شرکت کننده در مراسم، ارائه اطلاعات ترافیکی و آموزشهای مرتبط با مسائل ترافیکی بخشهای دیگر این برنامه مفرح را تشکیل می دادند که با وجود بارش باران، با استقبال شهروندان روبرو شد.