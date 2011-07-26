تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی قم نیازمند همکاری مسئولان استان است

سید مجتبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخشی از درآمد سازمان تأمین اجتماعی سرمایه گذاری و بخش دیگری نیز هزینه می‌شود، اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی نیازمند پشتیبانی و حمایت مسئولان است.



وی با بیان اینکه بنا به دلایلی ادامه ساخت بیمارستان امام رضا(ع) در قم با مشکلاتی روبر است، اظهار داشت:‌‌ با وجود اینکه این بیمارستان تا کنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اما هنوز همچنان اجرای این طرح در قم مخالفانی دارد.



مدیرکل تامین اجتماعی استان قم در رابطه با مکان احداث بیمارستان تأمین اجتماعی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارائه خدمات خوب و مناسب به مردم بسیار اهمیت دارد، لذا مکان بیمارستان تخصصی نباید در وسط شهر باشد بدلیل اینکه دسترسی به بیمارستان با مشکلاتی همراه خواهد بود که به ارائه خدمات به مراجعین تأثیر خواهد داشت.



وی با بیان اینکه ارائه خدمات درمانی مناسب و مطلوب به 600 هزار بیمه شده تامین اجتماعی قم برای ما بسیار اهمیت دارد، افزود: در راستای ارائه خدمات مناسب به مردم قم تلاش و کوشش کردیم تا این بیمارستان 100 تخته در زمان کوتاهی راه اندازی شود.



موسوی با بیان این سئوال که چرا مردم قم برای درمان خود باید با هزینه بسیار به تهران سفر کنند، گفت:‌ با احداث این بیمارستان از مراجعه بیماران قمی به پایتخت جلوگیری خواهد شد و مانع از هزینه اضافی و اتلاف زمان خواهد بود.



وی در ادامه گفت: احداث بیمارستان نیازمند زیرساخت‌هایی همچون آب و برق است و اگر مسئولان استان بخواهند بیمارستان امام رضا(ع) سریع راه اندازی شود باید نسبت به تأمین مواردی همچون آب در این مکان جدیت داشته باشند.



مدیرکل تامین اجتماعی استان قم در ادامه افزود: با راه اندازی این بیمارستان بسیاری از دغدغه‌های مردم قم حل خواهد شد.



همه کارگران ساختمانی در قم بیمه نیستند



وی در پایان اظهار داشت: با وجود ساخت 40 هزار واحد مسکن مهر در قم و بکارگیری هزاران کارگر اما تنها تعداد اندکی از آنها بیمه تأمین اجتماعی شده‌اند.

