اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی آذربایجان شرقی

بهراد زندیه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان با توجه به وظیفه خطیر این اداره کل در زمینه نظارت بر عرضه بهداشتی فرآورده‌های خام دامی و با هدف جلوگیری از ورود فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی در سفره رمضان روزه داران عزیز اجرا می‌شود.

وی افزود: طی آن روزانه 107 اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی در سطح استان بر مراکز تهیه مواد خام دامی نظارت می کنند .

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی یادآور شد: بیش از شش هزار و 180 نفر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان در قالب طرح تشدید، بر تمام مراکز عرضه گوشت قرمز، مرغ فروشی‌ها، مراکز عرضه ماهی، کشتارگاه‌های دام و طیور و مراکز جمع آوری شیر نظارت خواهند کرد.

وی از مردم استان خواست تا به منظور حفظ سلامت خود و خانواده و اطمینان از مصرف فرآورده های خام دامی، مواد غذایی مصرفی خود را از مراکز عرضه مجاز و مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند .