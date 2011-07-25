اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی آذربایجان شرقی

بهراد زندیه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان با توجه به وظیفه خطیر این اداره کل در زمینه نظارت بر عرضه بهداشتی فرآوردههای خام دامی و با هدف جلوگیری از ورود فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی در سفره رمضان روزه داران عزیز اجرا میشود.
وی افزود: طی آن روزانه 107 اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی در سطح استان بر مراکز تهیه مواد خام دامی نظارت می کنند.
مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی یادآور شد: بیش از شش هزار و 180 نفر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان در قالب طرح تشدید، بر تمام مراکز عرضه گوشت قرمز، مرغ فروشیها، مراکز عرضه ماهی، کشتارگاههای دام و طیور و مراکز جمع آوری شیر نظارت خواهند کرد.
وی از مردم استان خواست تا به منظور حفظ سلامت خود و خانواده و اطمینان از مصرف فرآورده های خام دامی، مواد غذایی مصرفی خود را از مراکز عرضه مجاز و مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.
زندیه تاکید کرد: مردم آذربایجان شرقی در صورت مشاهده تخلف در این واحدها با ستاد نظارت بر فرآورده های خام دامی به شماره تلفن های 1512 و 4442533 - 4449272- 4445000 تماس حاصل کرده و یا با تلفن همراه رئیس اداره نظارت بر فرآورده های خام دامی این اداره کل به شماره 09143141232 تماس بگیرند تا ناظران اداره کل دامپزشکی استان در اسرع وقت به موضوع تخلف رسیدگی کنند.
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