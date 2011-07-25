توسعه زراعت چوب فشار بر منابع طبیعی را کاهش می دهد

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه نهال صنوبر نقش مهمی در افزایش تولید چوب دارد، افزود: چوب کالای ارزشمند اقتصادی است که می تواند نقش موثری در افزایش اشتغالزایی و درآمد کشاورزان داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم توسعه صنایع فرآوری چوب در استان تاکید کرد و اظهارداشت: این صنعت علاوه بر اینکه به رونق زراعت چوب استان کمک زیادی خواهد کرد هزینه گزاف حمل و نقل چوب به خارج از استان را نیز حذف می کند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: با توسعه صنایع فرآوری چوب استان ارزش افزوده چوب فرآوری شده چند برابر چوب خام خواهد شد که توجه به این امر می تواند درآمد زیادی را عاید فعالان عرصه چوب کند.

وی افزود: با توجه به مزیتی که در استان به لحاظ تولید صنوبر وجود دارد باید تسهیلات خوبی در اختیار زارعان قرار گیرد تا کشاورزان به کشت صنوبر و دیگر گونه‌ های سریع‌ الرشد تشویق شوند.

رحمانی گفت: توسعه زراعت چوب ضمن جلوگیری از بهره برداری بی رویه جنگلها موجب برطرف کردن نیاز صنایع چوبی و واحدهای سلولزی کشور می شود.



وی بر ضرورت طرح ایجاد جنگلهای مصنوعی یا دست کاشت در کنار طرحهای صیانت از جنگل را به عنوان یک طرح ملی تاکید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان همچنین با بیان اینکه شهرستانهای صومعه سرا و آستانه اشرفیه دو قطب اصلی زراعت چوب در گیلان هستند، گفت: سالانه بیش از ۴۵۰ هزارمترمکعب چوب معادل ۲٫۵ برابرچوبی که سالانه از جنگلهای گیلان برداشت می شود از مزارع چوب صنوبر این استان به دست می آید.

وی در ادامه سریع رشد بودن، تکثیرآسان و سازگاری اکولوژیکی گونه درختی صنوبر را از جمله عوامل انتخاب این گونه برای توسعه زراعت چوب ذکر کرد.