آمار طلاق در استان زنجان 2.5 کاهش دارد

سید یعقوب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، آمار طلاق را طی چهار ماهه نخست سال های 89 و 90 را به ترتیب 516 و 501 مورد اعلام کرد و افزود: در مدت مشابه تعداد ازدواج های ثبت شده نیز از 5 هزارو 454 مورد در سال گذشته به 6 هزار و 8 مورد افزایش یافته است.

وی میزان موالید را طی سال جاری 6 هزارو 144مورد و تعداد وفات ثبت شده را یک هزارو 885 واقعه اعلام و ابراز کرد: تعداد ولادت ها طی چهار ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد رشد داشته است.

حسینی افزود: جمعیت استان زنجان هم اکنون یک میلیون و 13 هزار نفر است و پیش بینی می شود تا پایان سال به یک میلیون و 20 هزارو نفر افزایش یابد.

مدیر کل ثبت احوال استان اظهار کرد: زهرا و فاطمه در دخترن و محمد،علی و ابوالفضل همچنان پر طرفدارترین اسامی اند.

حسینی با اشاره به برچایی غرفه ثبت احوال استان زنجان در دومین نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه گفت: طی دهه اخیر به ویژه در دولت های نهم و دهم کارهای بزرگی در ثبت احوال صورت پذیرفته که ثبت احوال را در مسیر توسعه قرار داده است.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات انجام شده در اداره کل متبوعش اظهار کرد: صدور شناسنامه های مکانیزه، توسعه شبکه اینترانت در تمام شعب ثبت احوال، احداث ساختمان و تکمیل و تجهیزات ست افزاری و نرم افزاری از جمله مهم ترین اقدامات ثبت احوال استان پس از روی کار آمدن دولت های نهم و دهم است.

حسینی صدور شناسنامه های مکانیزه افراد بالای 15 سال،آرشیو الکترونیکی مدارک جهت یکپارچه کردن بایگانی های موجود و خرید دستگاه های انحصاری چاپگر و اسکن را از دیگر اقدامات ثبت احوال استان برشمرد و عنوان کرد: با استفتده ازدستگاه های مخصوص اسکن سند های دیجیتالی یا عالی ترین کیفیت جایگزین سند های کاغذی می شود.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان با بیان این مطلب که در سال جاری صدور 20هزار شناسنامه مکانیزه هدفگذاری شده یاد آور شد: تا کنون صدور 10 هزار شناسنامه تحقق یافته و جلوتر از برنامه زمان بندی هستیم.

وی صدور شناسنامه برای افراد بالای 10 سال را از برنامه های در دست اجرای این اداره کل اعلام و ابراز کرد:این اداره کل با استفاده از سیستم دیجیتال در راستای تحقق دولت الکترونیک گام بر می دارد.