اردبیل جزو پنج استان برتر کشور در ورزشهای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تاج مهر عصر دوشنبه در گردهمایی روسای هیئت ورزشهای همگانی استان اظهار داشت: این رتبه براساس آمار جمعیتی، میزان استفاده از اسپانسر و برگزاری همایش، جشنواره، مسابقات و کلاسهای آموزشی در استان محقق شده است.

وی با اشاره به فعالیت 17 کمیته ورزشی از مجموع 21 انجمن ورزشی فدراسیون اضافه کرد: بهترین راه برای توسعه ورزش همگانی، ایجاد پایگاه و ایستگاههای صبحگاهی، گلگشتها و همایشهای پیاده روی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان با بیان اینکه جامعه سالم با افراد سالم محقق می شود، عنوان کرد: برای تحقق این امر باید به حوزه ورزش بویژه توسعه و گسترش ورزشهای همگانی نگاه ویژه ای داشته باشیم.



وی یادآور شد: در این راستا برنامه ریزی مدونی برای سال 90 پیش بینی شده و تلاش در جهت تقویت و توسعه ورزش همگانی در شهرها و روستاهای استان از مهمترین برنامه های این سازمان در سال جاری خواهد بود.



تاج مهر با اشاره به تاکید دولت در گسترش امکانات و فعالیتهای ورزشی در روستاها ابراز داشت: در این راستا اقدامات مطلوبی صورت گرفته و هم اکنون در تمامی مراکز شهرستانها سالنهای ورزشی چندمنظوره ایجاد شده است.



وی در پایان با بیان اینکه احداث سالنهای چند منظوره در برخی روستاهای بزرگ استان نیز در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر از محل مصوبات هیئت دولت 16 سالن ورزشی در روستاهای استان در دست اجرا است.

