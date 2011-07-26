طرح ضیافت در البرز پنجم مردادماه آغاز می شود

بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از اجرای طرح ضیافت، رفع دغدغه شهروندان در ماه مبارک رمضان است و این امر دنبال می شود.

وی، آغاز طرح ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان را پنجم مرداد ماه عنوان کرد و اجرای طرح را بسیار مطلوب و موثر در راستای جلوگیری از مشکلات دانست.

خلیلی با اشاره به اتخاذ تمهیدات ویژه برای ماه مبارک رمضان از جمله برگزاری نمایشگاه و فروش فوق العاده در سطح استان اظهارداشت: این امر نتایج مطلوبی به همراه دارد.

وی بیان کرد: فروش فوق العاده واحدهای صنفی در راستای افزایش عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نصب پلاکاردهای متحدالشکل صورت می گیرد.

چند کالا با تخفیف پنج الی 15 درصد عرضه می شود

این مسئول گفت: طی این امر کالاهایی نظیر برنج، روغن نباتی، روغن مایع، شکر، لبنیات، خرما، شیرینی جات، گوشت مرغ و گوشت قرمز با تخفیف پنج الی 15 درصد به شهروندان استان عرضه می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی همچنین تعداد واحدهای صنفی اجرای فروش فوق العاده در استان البرز را 60 فروشگاه ذکر کرد.

خلیلی یادآور شد: فروشگاههای زنجیره ای استان و سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری کرج به منظور عرضه کالاهای اساسی ماه مبارک همکاری خواهند کرد.

وی افزود: اجرای نمایشگاهها و طرح فروش فوق العاده با هدف دسترسی آسان شهروندان به اقلام کالایی مورد نظرشان انجام می گیرد که امیدواریم با همکاری ویژه و سازنده اصناف این هدف به طور کامل محقق شود.