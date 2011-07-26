قیمت گذاری نرخ شیر تولیدشده در البرز انجام شد

مسعود کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسات متعدد کارشناسی قیمت گذاری شیرتوسط معاونت برنامه ریزی استانداری البرز برگزار شده است.

وی ادامه داد: به دنبال برگزاری این جلسات و تایید مدیران دستگاه های متولی:، نرخ خرید هر کیلوگرم شیر تولیدشده در استان البرز با بارمیکروبی۵۰۰ هزار الی۷۵۰ هزار با 3.2 درصد چربی تحویل درب دامداری، پنج هزار و 250 ریال تعیین شده است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین قیمت فروش ۹۰۰ سی سی شیر فرآوری شده توسط کارخانه ها با چربی 2.5 درصد مبلغ شش هزار ریال تعیین شده است.

وی اظهار داشت: این قیمتها با همکاری دستگاه های ذیربط قابل اجرا شده است.

کریمی افزود: دامداران استان البرز با تولید سالانه 328 هزار و 500 تن، چهار درصد از تولید کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

این مسئول یادآور شد: مصرف سالانه شیر در استان البرز 228 هزار و 941 تن است.