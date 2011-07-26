کارشناسان کشاورزی با طرح IPM زیتون در قزوین آشنا می شوند

مسعود ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف برپایی کارگاه آموزشی مدیریت تلفیق آفات زیتون اظهارداشت: زیتون یک محصول جهانی است و همه ساله در کشورهای مختلف با برگزاری جلسات و همایشهای بین المللی راههای مبارزه با آفات و افزایش تولید این محصول مورد ارزیابی کارشناسی قرار می گیرد که در استان قزوین هم بدلیل جایگاه مناسب در تولید زیتون برگزاری این کارگاه اهمیت خاصی دارد.

وی افزود: توجه وزارت جهاد کشاورزی به موضوع زیتون موجب شده در دفتر زیتون وزارتخانه جلسات متعددی برای استفاده از دیدگاه کارشناسان این محصول برقرار شود و با ارتباط منطقی با اساتید فن داخلی و خارجی زمینه ارتقاء سطح علمی بهره برداران و کارشناسان این بخش فراهم شود.

ربانی یادآورشد: اجرای طرح متراکم کاشت زیتون برای اولین بار در استان قزوین بیانگر جایگاه قزوین در تولید این محصول مهم است که طرح IPM هم از روشهای مدرنی است که می تواند به مبارزه با آفات زیتون و افزایش میزان تولید کمک کند.

وی گفت: امروزه دیگر استفاده از روشهای سنتی در جهان در حال منسوخ شدن است و با رویکرد استفاده از مبارزه های غیر

شیمیایی شناخته شده ما نیز در این مسیر حرکت می کنیم و با دعوت از اساتید فن و کارشناسان ایرانی و خارجی به تقویت بنیه علمی کشاورزان کمک خواهیم کرد.

ربانی تصریح کرد: با انتخاب قزوین به عنوان پایلوت کشاورزی مدرن یک سری مطالعات اولیه تحقیقاتی در موضوعات IPM و ICN با شناسایی هشت محصول مختلف و آموزش تئوری و عملی کشاورزان و ناظران آغاز شد که نتایج خوبی داشته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: در این کارگاه آموزشی کشاورزان، کارشناسان و ناظران کشاورزی استانهای زنجان، گیلان، فارس، قزوین و مازندران و نیز استانهایی که در تولید زیتون شاخص هستند از بخش دولتی و خصوصی حضور دارند ودر مدت دو روز به صورت تئوری و عملی با مباحث مختلف زیتون آشنا می شوند.

وی افزود: بخشی از آموزشها در داخل باغات با نظارت کارشناسان انجام می شود و شرکت کنندگان با روشهای مبارزه غیر شیمیایی محصول زیتون بیشتر آشنا می شوند.

به گفته ربانی طرح IPM زیتون با توجه به ورود آفت های جدید به صورت جدی پیگیری می شود و چون در استان قزوین آفات معدودی هست و کمتر از سموم استفاده می شود کیفیت محصول تولیدی مناسب است و این کارگاه می تواند در جلوگیری از زیانهای آتی موثر باشد.

وی افزود: در استان قزوین حدود هشت هزار هکتار از باغات به کشت زیتون اختصاص یافته که از نظر سطح زیر کشت استان دوم کشور هستیم که با اجرای طرح توسعه طرح توسعه پنج هزار هکتاری و افزایش سطح زیر کشت به 13 هزار هکتار جایگاه اول کشور را کسب خواهیم کرد.