آبیاری مدرن مزارع گلستان در ابتدای راه/ لزوم اجرای تناوب کشت

به گزارش خبرنگار مهر، محدودیت منابع آبی، لزوم اجرای شیوه های نوین آبیاری را در این استان ضروری می سازد و نیاز است در این حوزه برنامه ریزی شود.

تغییر شیوه های آبیاری از جمله راهکارهایی است که کارشناسان برای جبران مشکل کمبود آب اراضی کشاورزی در این استان پیشنهاد می کنند.

هماهنگی های بعمل آمده 50 هزار هکتار از مزارع استان مجهز به آبیاری تحت فشار و مدرن می شود تا بحران کمی آبی را در این بخش مرتفع می شود.

سطح کشت آبی استان به 316 هزار هکتار خواهد رسید که بر اساس سند ملی آب کشور، آب مورد نیاز برای آن حدود 2.3 میلیارد مترمکعب است.

معاون برنامه ریزی جهادکشاورزی گلستان، با اشاره به کم آبی در استان، بحث آبیاری تحت فشاری را امری ضروری دانست و گفت: این طرح از سال 70 در استان شروع شده است.



جعفری عنوان کرد: تاکنون 33 هزار هکتار از مزارع استان تحت پوشش آبیاری نوین درآمده است ولی در برابر 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان ناچیز است.



وی یادآورشد: امسال درصددیم تا نسبت به تجهیز 50 هزار هکتار از مزارع استان به آبیاری تحت فشار اقدام کنیم و اجرای این میزان، تحولی در این بخش ایجاد می کند.

معاون جهادکشاورزی گلستان یادآورشد: اگر بتوانیم نسبت به اجرای این طرح اقدام کنیم، راندمان بهره وری آب دراستان افزایش می یابد.



وی به موانع اجرای طرح آبیاری مدرن در استان اشاره و اضافه کرد: برای اجرای این طرح نیاز به منابع آبی مطئمن و پایدار داریم و از هر آبی نمی توان استفاده کرد.



جعفری افزود: از سوی دیگر تا سالهای قبل سهم کشاورز در اجرای طرح آبیاری تحت فشار حدود 50 درصد بود و کشاورزان برای دریافت تسهیلات با مشکلاتی روبرو بوده اند.



وی اظهار داشت: با حمایت دولت در حال حاضر سهم دولت در اجرای این طرح به 85 درصد رسیده و سهم کشاورز نیز به 15 درصد کاهش یافته و این تمهیدات می تواند، روند استقبال کشاورزان از این طرح را افزایش دهد.

رئیس جمهور کشورمان نیز در مراسم افتتاح طرح های ملی در گلستان توصیه کرد که بخش کشاورزی این استان فعالتر شده و از همه ظرفیت‌ها استفاده شود و ادامه داد: با تصحیح شیوه آبیاری می‌توان ظرفیت کاشت، داشت و برداشت در این استان را دو برابر کرد.



محمود احمدی نژاد افزود: امسال دولت بودجه بسیار خوبی را برای تغییر شیوه آبیاری در نظر گرفته و تا حدود 85 درصد به بحث تغییر شیوه آبیاری یارانه می‌دهد.

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت کشاورزی گلستان گفت: اولین خواهش در بخش کشاورزی این است که از ظرفیتهای این بخش بیشتر استفاده شود و هنوز از این ظرفیتها کامل استفاده نشده است.





احمدی نژاد اظهار داشت: می توان با مدیریت، تولید در واحد سطح را افزایش دارد و این کار با تغییر شیوه های آبیاری، مدیرت در فرآیند کاشت، داشت و برداشت ممکن است.



وی افزود: امسال در برخی جاها با مشکل آب مواجه بودیم و باید برای رفع مشکل، شیوه های آبیاری را عوض کرد و در برخی مناطق استان این طرح اجرا شد.



رئیس جمهور کشورمان گفت: باید کار جمعی می توان تولید در واحد سطح کشاورزی را به سه برابر رساند و باید شیوه های قدیمی را تغییر داد.



وی با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند شیوه های قدیمی آبیاری موجب افزایش محصول می شود، این تفکر نادرست است.



مدیر آب و خاک و امور فنی مهندس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: بحث اجرای آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات می توانند راندمان یا بهره وری افزایش آب را بین 50 تا 70 درصد درصد ارتقاء دهد.



محمد زمان عرب احمدی افزود: در شرایط فعلی که وضعیت خشکسالی و کم آبی در 40 سال گذشته بی سابقه بوده است و تسهیلات و کمکهای بلاعوض خوبی در استان برای نصب و تجهیزآبیاری تحت فشار در مزارع و باغات فراهم شده است.



وی عنوان کرد: یکی از روشهای خیلی مهم که قطعاً می تواند تولید کنندگان بخش کشاورزی را به این باور برساند که تا از آبهای سطحی و زیر زمینی بصورت بهینه و با شرایط اید ه آل تری استفاده کنند بحث اجرای آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات خواهد بود.



عرب عامری افزود: برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای در مزارع و باغات استان در سال 1390 تا سقف 85 درصد هزینه ها بصورت کمکهای بلاعوض دولتی است.



مدیرآب و خاک جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: این کمکها در سال 89 مبلغ کمک بلاعوض 50 درصد بوده است و همچنین برای 15 درصد هزینه های باقی مانده با معرفی کشاورز یا باغدار به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات با بهره کم استفاده کنند.



وی به همه بهره برداران بخش کشاورزی توصیه کرد از موقعیت ایجاد شده نهایت استفاده و بهره برداری را بعمل آورند.



ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان در سال گذشته 18 هزار میلیارد ریال اعلام شد که این میزان 60 تا 70 درصد ارزش افزوده و 25 درصد کل اشتغال استان را شامل می شود و 51 در صد جمعیت استان از خدمات بخش کشاورزی بهره مند می شوند.