بسط و گسترش نهضت قرآنی در آموزش و پرورش ضروریست

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت قرآنی شکل گرفته در مجموعه کشور بالاخص در وزارت آموزش و پرورش قابل توجه است و بسط و گسترش این نهضت ارزشمند اسلامی در این وزارتخانه که متولی تربیت نسل آینده کشور است لازم و ضروریست.