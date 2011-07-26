بسط و گسترش نهضت قرآنی در آموزش و پرورش ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر، لاله افتخاری ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در مراسم افتتاحیه مسابقات سراسری قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان دختر کشور در اراک افزود: افزایش مقطع تحصیلی ابتدایی به مقاطع تحصیلی حاضر در این مسابقات در دوره بعد باید در دستور کار برگزار کنندگان قرار بگیرد.
وی ادامه داد: تربیت نسل جوان بر پایه آموزه های قرآنی هدف والای دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
افتخاری بیان داشت: باید با بهره گیری از آموزه های قرآنی در پرورش شخصیت نسل جوان که وارثان این انقلاب هستند آینده نظام جمهوری اسلامی ایران را تضمین کرد.
نظر شما