به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح نیروگاه علی آباد کتول افزود: گلستان در بخش کشاورزی حرف اول را می زند ولی در بخش صنعت در ابتدای راه است.
وی اظهار داشت: برای اینکه جهش صنعتی در استان رخ دارد نیاز به انرژی داریم و با افتتاح نیروگاه این هدف محقق می شود.
وی حداکثر مصرف برق در گلستان را 700 مگاوات اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 300 مگاوات برق مازاد است و به اندازی 300 مگاوات فرصت داریم که صنعت را گسترش دهیم.
رئیس جمهور گفت: اگر خوب برنامه ریزی شود می توان بیش از 300 مگاوات ظرفیت صنعتی در استان ایجاد کرد.
وی به افتتاح کارخانه سیمان در گلستان اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر در تمامی استانهای کشور کاخانه سیمان داریم و به سمت صادرات این محصول در حرکتیم.
احمدی نژاد یادآورشد: امروز همه زمینه ها برای توسعه گلستان آماده است و دولت موانع این بخش را رداشته است.
خواهش از کشاورزان گلستان
رئیس جمهور با اشاره به وضعیت کشاورزی گلستان گفت: اولین خواهش در بخش کشاورزی این است که از ظرفیتهای این بخش بیشتر استفاده شود و هنوز از این ظرفیتها کامل استفاده نشده است.
محمود احمدی نژاد اظهار داشت: می توان با مدیریت، تولید در واحد سطح را افزایش دارد و این کار با تغییر شیوه های آبیاری، مدیرت در فرآیند کاشت، داشت و برداشت ممکن است.
وی افزود: امسال در برخی جاها با مشکل آب مواجه بودیم و باید برای رفع مشکل، شیوه های آبیاری را عوض کرد و در برخی مناطق استان این طرح اجرا شد.
رئیس جمهور کشورمان گفت: باید کار جمعی می توان تولید در واحد سطح کشاورزی را به سه برابر رساند و باید شیوه های قدیمی را تغییر داد.
وی با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند شیوه های قدیمی آبیاری موجب افزایش محصول می شود، این تفکر نادرست است.
سخنرانی رئیس جمهور در جمع مسئولان گلستان ادامه دارد.
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