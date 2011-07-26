به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح نیروگاه علی آباد کتول افزود: گلستان در بخش کشاورزی حرف اول را می زند ولی در بخش صنعت در ابتدای راه است.

وی اظهار داشت: برای اینکه جهش صنعتی در استان رخ دارد نیاز به انرژی داریم و با افتتاح نیروگاه این هدف محقق می شود.

وی حداکثر مصرف برق در گلستان را 700 مگاوات اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 300 مگاوات برق مازاد است و به اندازی 300 مگاوات فرصت داریم که صنعت را گسترش دهیم.

رئیس جمهور گفت: اگر خوب برنامه ریزی شود می توان بیش از 300 مگاوات ظرفیت صنعتی در استان ایجاد کرد.



وی به افتتاح کارخانه سیمان در گلستان اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر در تمامی استانهای کشور کاخانه سیمان داریم و به سمت صادرات این محصول در حرکتیم.

احمدی نژاد یادآورشد: امروز همه زمینه ها برای توسعه گلستان آماده است و دولت موانع این بخش را رداشته است.

خواهش از کشاورزان گلستان

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت کشاورزی گلستان گفت: اولین خواهش در بخش کشاورزی این است که از ظرفیتهای این بخش بیشتر استفاده شود و هنوز از این ظرفیتها کامل استفاده نشده است.

محمود احمدی نژاد اظهار داشت: می توان با مدیریت، تولید در واحد سطح را افزایش دارد و این کار با تغییر شیوه های آبیاری، مدیرت در فرآیند کاشت، داشت و برداشت ممکن است.

وی افزود: امسال در برخی جاها با مشکل آب مواجه بودیم و باید برای رفع مشکل، شیوه های آبیاری را عوض کرد و در برخی مناطق استان این طرح اجرا شد.



رئیس جمهور کشورمان گفت: باید کار جمعی می توان تولید در واحد سطح کشاورزی را به سه برابر رساند و باید شیوه های قدیمی را تغییر داد.

وی با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند شیوه های قدیمی آبیاری موجب افزایش محصول می شود، این تفکر نادرست است.