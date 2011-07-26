خوشبختانه با اجرای هدفمندی یارانه ها کسی محتاج نان شب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نیروگاه علی آباد کتول افزود: ساختن ایران مهمترین کار مکتبی و دینی است.

وی اظهار داشت: اگر حتی به فکر نسل های خودمان باشیم و هیچ آرمان انقلابی و الهی و جهانی را دنبال نکنیم، باید ایران ساخته شود، درحالیکه ایران دارای آرمان الهی و انسانی است.

وی عنوان کرد: اگر ملت و سرزمینی آباد نباشد و ساخته نشود، همیشه نیازمند دیگران است و ملتی که نیازمند باشد، آماده پذیرش تحمیلات سیاسی و فرهنگی است.

احمدی نژاد گفت: ملتی که پیشرفته و مقتدر است کسی نمی تواند راه و روش خود و اندیشه ها سیاستهای استعماری را به آن تحمیل کند و ملت باید روی پای خود ایستد و نیازهایش را در بالاترین سطح تامین کند.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه همه منابع در کشور تامین است گفت: غنی ترین منابع در کشور وجود دارد و باید از این منابع استفاده بهینه کرد.

ایران آرمان الهی را دنبال می کند

رئیس جمهور افزود: ملت ایران آرمان الهی را دنبال می کند و ایران ملتی مکتبی و دارای اعتقاد ناب الهی است.

احمدی نژاد گفت: اگر ما دنبال اصلاح جهان نباشیم دیگران خود را بر ما تحمیل می کنند و اگر دنبال ایجاد نظام عادلانه نباشیم دیگران نظم ظالمانه شان را حاکم می کنند.

وی اظهار داشت: ما نمی توانیم بگوییم درها را می بندیم و کاری به دنیا نداریم و این مسئله امری نشدنی است.

رئیس جمهور گفت: ملت عقب افتاده و فقیر نمی تواند در جهان نقش آفرینی کند و کسی حرفش را گوش نمی دهند و در حال حاضر بیش از 100 کشور از مجموع کشورهای جهان در مبادلات جهانی نقش ندارند.

احمدی نژاد گفت: ساختن ایران اسلامی با همدلی ممکن است و همه اندیشه ها برای ساختن و اصلاح باید تمرکز شود و این نقطه کینه شیاطین است.

هراس دشمنان از پیشرفت ایران

وی گفت: شیاطین آن قدر که از پیشرفت ایران می ترسند از چیزی نمی هراسند و پیشرفت کشور آنان را به وحشت انداخته است.

وی عنوان کرد: امروز دشمنان از فرهنگ، اندیشه و آرمانهای ما می ترسند و زمانی این ادیشه می تواند جهانگیر شود که پیشرفته باشیم و فاصله طبقاتی وجود نداشته باشد.

وی افزود: زمانی فرهنگ و فکر ما در جهان حاجم و اثرگذار خواهد شد که پشت سرش یک الگوی عملی ارائه دهیم.

برهم زنندگان همدلی عقب مانده سیاسی هستند

رئیس جمهوری گفت: هر کس با هر شعار و تابلویی بخواهد عزم ملت را در مسیر ساختن بر هم زند اگر نگوییم عنصر دشمن است حتما یک عقب مانده سیاسی به تمام معناست.

احمدی نژاد گفت: ساختن کشور زحمت دارد و باید کار کنیم و باید همه دلسوزان و کارآفرینان دست به دست هم دهند.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه وجود فقر در کشور عیب است افزود: خوشبختانه با اجرای طرح یارانه ها و پرداخت نقدی کسی محتاج نان شب نیست.