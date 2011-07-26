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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۳۹

صادقی خبر داد:

اختصاص 55 میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های آبخیزداری آذربایجان شرقی

اختصاص 55 میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های آبخیزداری آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: امسال 55 میلیارد ریال در زمینه طرح‌های آبخیزداری اعتبار هزینه می‌شود که اغلب این اعتبار از محل اعتبارات ملی تامین می شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، رستم صادقی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت یک میلیون و 800 هزار هکتار از اراضی ملی استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه کل مساحت اراضی آذربایجان شرقی چهار میلیون و 500 هزار هکتار است گفت: از این میزان دو میلیون و 450 هزار هکتار آن اراضی ملی به حساب می آید.

صادقی با اشاره به اینکه یک میلیون و 800 هزار هکتار اراضی ملی شناسایی شده که به نام دولت منجر به صدور سند شده است ادامه داد: 650 هزار هکتار باقی مانده نیز در حال شناسایی بوده و پس از اتمام این مرحله برای این اراضی نیز سند صادر می شود.

وی ضمن اشاره به اینکه شناسایی و صدور سند برای اراضی ملی از بروز بسیاری از مشکلات از جمله زمین خواری جلوگیری می کند افزود: سایر اراضی ملی باقی مانده در استان، طی برنامه ای پنج ساله به ثبت رسیده و دارای سند می شوند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه اگر در گذشته حقی از کسی در مورد اراضی ملی ضایع شده باشد از طریق کمیسیون ماده واحده این امکان وجود دارد که حق وی عودت داده شود، ادامه داد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در زمینه اراضی مورد اختلاف از طریق دستگاه قضایی اقدام می‌کند تا حقی از کسی ضایع نشود.

کد مطلب 1367475

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