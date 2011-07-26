به گزارش خبرنگار مهر، رستم صادقی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت یک میلیون و 800 هزار هکتار از اراضی ملی استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه کل مساحت اراضی آذربایجان شرقی چهار میلیون و 500 هزار هکتار است گفت: از این میزان دو میلیون و 450 هزار هکتار آن اراضی ملی به حساب می آید.

صادقی با اشاره به اینکه یک میلیون و 800 هزار هکتار اراضی ملی شناسایی شده که به نام دولت منجر به صدور سند شده است ادامه داد: 650 هزار هکتار باقی مانده نیز در حال شناسایی بوده و پس از اتمام این مرحله برای این اراضی نیز سند صادر می شود.

وی ضمن اشاره به اینکه شناسایی و صدور سند برای اراضی ملی از بروز بسیاری از مشکلات از جمله زمین خواری جلوگیری می کند افزود: سایر اراضی ملی باقی مانده در استان، طی برنامه ای پنج ساله به ثبت رسیده و دارای سند می شوند.