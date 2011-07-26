استقبال میهمانان تابستانی از موزه های شهرداری تبریز

علیرضا نوین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موزه شهر و شهرداری و نیز موزه ادبی، هنری استاد شهریار از جمله موزه های تحت مدیریت شهرداری تبریز به شمار می روند و مطابق هر سال، گردشگران و میهمانان تابستانی و در کنار آن شهروندان تبریزی ضمن بازدید از تالارها و آثار تاریخی این موزه ها، از نزدیک با بخش مهمی از تاریخ یکصد ساله تبریز نیز آشنا شدند.

وی با اشاره به تعداد بازدیدکنندگان از موزه های مذکور بیان کرد: طی این مدت بطور میانگین روزانه بیش از هزار نفر از این موزه ها دیدن کرده اند که براساس ارزیابی ها و بررسی های انجام گرفته، این حجم از بازدید در مقایسه با دیگر موزه های موجود در تبریز و استان قابل توجه است.

شهردار تبریز، قدمت و معماری منحصر بفرد عمارت شهرداری تبریز، تنوع تالارها و سالن های موجود این عمارت و نیز برپایی نمایشگاه های جنبی موجود در داخل موزه شهر و شهرداری و در کنار آن ارزش فرهنگی، ادبی موزه استاد شهریار را از جمله جاذبه ها و ویژگی های موزه های تحت مدیریت شهرداری عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در کنار این ویژگی ها، رایگان بودن بازدید برای میهمانان و گردشگران و جاذبه های موجود در این موزه ها، رغبت و علاقه مندی میهمانان برای حضور در موزه های شهرداری را افزایش داده است.

گفتنی است، موزه شهر و شهرداری تبریز، با دارا بودن تالارهای متنوع و مختلف از جمله تالار عرفان و حکمت، تالار سرداران شهید، تالار شهرداران تاریخ تبریز، تالار خدمت، تالار دوربین های عکاسی قدیمی، تالار فرش، تالار اسناد و عکس های قدیمی تبریز، تالار دفاع مقدس، تالار فانوس های قدیمی، تالار شهدای محراب و تالار هنرهای معاصر از جمله موزه هایی است که بازدید کننده بی شماری دارد.

همچنین موزه ادبی استاد شهریار به دلیل انتساب معنوی به استاد شهریار شاعر توانای تبریزی، از جمله مکان هایی است که بسیاری از گردشگران و میهمانان نوروزی را به سوی خود جلب می کند.