دیار کریمان در انتظار جشنواره فیلم/ پرواز پروانه ها در آسمان کویر

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر کرمان که سابقه برگزاری موفق جشنواره فیلم کودک را دارد بار دیگر با انصراف همدان از برگزاری این جشنواره به عنوان مهمترین گزینه برگزاری جشنواره فیلم کودک مطرح شده است و در صورت موافقت مسئولان استانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر که از زیر ساختهای مناسب و تجربه برگزاری این جشنواره برخوردار است بار دیگر شاهد برگزاری یکی از مهمترین جشنواره های فیلم کشور خواهد بود.

کرمان قلب تپنده سینمای کودک / کودکان کرمانی در انتظار گامی دیگر

کرمان در کنار دارا بودن چندین سینما از وجود دو سالن نمایش فیلم مجهز نیز بهره می برد که می توانند به قبل تپنده فیلم کودک ایران تبدیل شوند.

از سوی دیگر فرهنگ غنی و اعتبار این شهر کهن می تواند به جشنواره فیلم کودک اعتباری فرهنگی بدهد این مسئله در حالی مطرح است که هم اکنون دیار کریمان شاهد تحولات فرهنگی عمیق است و توسعه امکانات و زیر ساختهای فرهنگی و اقتصادی نسبت به آخرین میزبانی این شهر پیشرفت چشمگیری داشته است.

در کنار این عوامل تشنگی مردم کرمان در زمینه مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و استقبال چشمگیر کریمان از جشنواره فیلم کودک در ادوار گذشته و سایر برنامه های فرهنگی می تواند پتانسیل بالقوه ای را در اختیار مسئولان فرهنگی بگذارد.

لزوم رایزنی مسئولان محلی و حمایت ملی

در این میان حمایت و رایزنی مسئولان و مدیریت ارشاد استان کرمان که شخصی فرهنگ دوست است و در سابقه مدیریتی خود برگزاری جشنواره هایی فرهنگی مختلفی را دارد می تواند در رسیدن به این هدف تاثیر گذار باشد.

این جشنواره می تواند تاثیری به سزا در کشف استعدادهای مختلف هنری در استان کرمان داشته باشد و در غیاب فعالیتهای فرهنگی در سطح ملی طی سالهای اخیر در استان کرمان تحولی جدی در راستای ارتقای فرهنگی استان باشد.

بهترین شرایط برای میزبانی کرمان مهیا شده است

این در حالی است استان همدان به دلایل مختلف از جمله ضعف در زیر ساختهای مورد نیاز جشنواره از برگزاری مجدد جشنواره انصراف داده است و بهترین شرایط برای کلانشهر کرمان مهیا شده است.



یک جامعه شناس یک کارشناس اجتماعی در حوزه کودک و نوجوان در استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برگزاری جشنواره ها در شهرهای مختلف طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و نکته حائز اهمیت این است که برگزاری این جشنواره ها به دلیل ابعاد بین المللی و ملی می تواند قابلیت های شهری بزرگ و تاریخی مانند کرمان را بیش از پیش نمایان کند.

محمد ایلاقی افزود: هر چند کودکانی که در سالهای گذشته شاهد برگزاری جشنواره فیلم کودک در کرمان بودند هم اکنون در مرز جوانی هستند اما همه به یاد دارند برگزاری این جشنواره در سالهای گذشته چه شور و هیجانی در شهر کرمان ایجاد کرده بود و هنوز پیر و جوان مردم کرمان از این جشنواره به عنوان یکی از مهمترین وقایع فرهنگی معاصر شهر کرمان یاد می کنند.



وی ادامه داد: هم اکنون نیز سالهاست که شاهد برگزاری جشنواره ای در این سطح در کرمان نبوده ایم و جامعه کرمان در واقع تشنه فعالیتهای فرهنگی در هنرهای هفت گانه هستند و حقیقت این است که طی سالهای اخیر کرمان در این زمینه بسیار کم رنگ ظاهر شده ایم و با توجه به اینکه هم زیر ساخت ها وجود دارد و هم کرمان نسبت به تجربه سالهای گذشته پیشرفتهای قابل توجهی کرده و هم مردم به شدت راغب استقبال این جشنواره هستند بهترین شرایط برای مسئولان فرهنگی کرمان ایجاد شده است.



ایلاقی افزود: نباید مسئولان به سادگی این فرصت را از دست بدهند زیرا هم اکنون کرمان مهمترین گزینه است و تنها در صورت حمایت و پیگیری مسئولان به سادگی می توان کرمان را به مرکز توجه اهالی هنر تبدیل کرد.

شهرهای تاریخی قربانی نگاه خاص به برخی کلانشهرها شده اند



این جامعه شناس همچنین حمایت مسئولان وزارتخانه و تمرکز زدایی فعالیتهای فرهنگی از شهرهایی که بنا به موقعیت خود بارها شاهد توجه های بیش از حد مسئولان بوده اند ضروری دانست و گفت: این حقیقت است که سایر شهرها که دارای فرهنگ و تمدن بسیار غنی تر بوده اند در مواردی قربانی نگاههای خاص مسئولان فرهنگی شده اند و باید این دیدگاهها تغییر کند تا شاهد رشد متوازن در همه استانها و تقسیم امکانات و فرصتها باشیم.

در این میان استاندار کرمان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر از اعلام آمادگی شهر کرمان برای برگزاری این جشنواره خبر داد.

استاندار کرمان اعلام آمادگی کرد/ لزوم تخصیص اعتبار ملی



اسماعیل نجار که با سابقه مدیریتی خود نشان داده است مردی فرهنگ دوست است، گفت: شهر کرمان به خوبی می تواند این جشنواره را میزبانی کند و در صورتیکه اعتبار ملی در این خصوص اختصاص یابد به شدت از برگزاری این جشنواره در این شهر استقبال می کنیم.



وی افزود: مردم و مسئولان شهر کرمان علاقمند هستند این جشنواره در کرمان برگزار شود و از آن استقبال می کنند.



نجار گفت: اما باید به این نکته توجه داشت که این مسئله تنها شراط برگزاری جشنواره نیست بله اختصاص بودجه ملی از اساسی ترین مسائل برگزاری این جشنواره در سطح ملی و بین المللی است.



استاندار بزرگترین استان کشور با تاکید بر تمرکز زدایی ادامه داد: این جشنواره ها و بودجه ها باید در تمام شهرها استفاده شود تا همه از این موقعیتهای تجربه اندوزی کنند.



وی در خصوص بودجه جشنواره گفت: بودجه های استانی محدود است و نمی توان از این بودجه که باید به بخشهای مختلف و توسعه استان اختصاص یابد جشنواره ای بین المللی برگزار کرد و در این راستا حمایت های مالی در سطح ملی نیاز است.

با تکیه به بودجه استانی نمی توان جشنواره بین المللی برگزار کرد



نجار با اشاره به اینکه نمی شود که مسئولان ملی بخشی از جشنواره را برگزار کنند و در نهایت روی بودجه استانی حساب کنند گفت: هر استان با توجه به اهداف و برنامه‌های خود، جشنواره‌هایی برگزار می‌کند که جایگاه استان را ارتقا می‌دهد، کرمان هم برنامه‌های فرهنگی هنری متعدد دارد، برگزاری جشنواره فیلم کودک هم می‌تواند یکی از آنها باشد اگر مسئولان و مدیران سینمایی بودجه و اعتبار کافی در اختیار استان قرار دهند و برگزاری جشنواره مانع تحقق اهداف استانی نشود.

جشنواره فیلم کودک عزم ملی را می طلبد/ مردم و مسئولان استقبال می کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان نیز به خبرنگار مهر گفت: برای برگزاری این جشنواره نیازمند بودجه ملی هستیم و با بودجه استانی نمی توان جشنواره ای در این سطح برگزار کرد اما حوزه فرهنگ استان کرمان در خصوص تامین بودجه از برگزاری جشنواره در کرمان استقبال می کند.



احمد سعیدی افزود: با توجه به زمینه فرهنگی و فرهنگ دوستی مردم کرمان در صورت برگزاری جشنواره همچون گذشته شاهد استقبال و اقبال مردم خواهیم بود.



وی با اشاره به تجربه موفق کرمان در این زمینه گفت: اما حقیقت این است که مشکل بودجه داریم و باید اعتبار مورد نیاز از سوی مسئولان اختصاص داده شود به همین دلیل توان برگزاری مستقل جشنواره را نداریم.

زیرساختهای لازم در کرمان وجود دارد

این مسئول فرهنگی کرمان گفت: برگزاری این جشنواره در حقیقت عزم ملی را می طلبد اما زیر ساختهای استانی مهیا است و توان برگزاری جشنواره در کرمان به خوبی وجود دارد و موجب ارتقاء فرهنگی کرمان نیز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کرمان هر سال به عنوان یکی از گزینه های این جشنواره است و امسال این امر پر رنگ تر است گفت: اما این حقیقت است که با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته بودجه فرهنگی کرمان در زمینه های دیگر اختصاص یافته است و برای میزبانی شایسته این رویداد مهم فرهنگی که کاری آسان نیز نیست حداقل باید پشتیبانی مالی انجام شود.



