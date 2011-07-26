هفت مصلی در خوزستان نوسازی می شوند

جمشید فرح بخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نوسازی مصلی های سراسر استان اظهار داشت: شهرستانهای ویس، شوش، هفتگل، امیدیه، شوشتر، رامشیر و بهبهان از جمله شهرستانهایی هستند که مصلی های آنان وارد عملیات نوسازی شده است.

وی به شروع عملیات نوسازی مصلی های نماز جمعه در استان خوزستان اشاره کرد و اظهار داشت: کمبود اعتبار لازم مهمترین عامل تعویق افتتاح مصلی های استان به شمار می رود.



مدیر کل نوسازی مدارس خوزستان همچنین گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم این پروژه ها هرچه سریعتر به بهره برداری خواهند رسید که این امر مهم، همت مسئولان مربوطه را می طلبد.



در استان خوزستان به علت وجود گرمای فراوان به خصوص در فصل گرما اغلب مصلی های این استان به بازسازی و ایجاد تاسیسات سرمایشی نیاز دارند تا نمازگزاران برای اقامه نماز خود در گرمایی حدود 50 درجه با مشکل مواجه نشوند.