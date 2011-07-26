حکم قضایی پنج مدیر صنایع آلاینده کارون صادر شد

تورج همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای مدیران دولتی پنج صنعت آلاینده استان که به قطع ورود فاضلاب این صنایع به رودخانه کارون اهتمام نداشتند حکم قضایی صادر شده است.

همتی افزود: این حکم برای مدیران صنایع دیگر استان نیز که به اخطارهای زیست محیطی توجه نکنند اجرا می شود و اگر صنایع دیگر نیز به اخطارهای ما توجه نکنند تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت که در این صورت احتمال صدور حکم حبس این مدیران نیز وجود دارد.



وی با اشاره به تشکیل ستاد جرائم خاص در دادگستری استان خوزستان به منظور پیگیری پاکسازی رودخانه کارون از فاضلاب گفت: از آنجا که هیئت وزیران اختیارات خود را در این زمینه به استان تفویض کرده تصمیمهای این ستاد حکم قانون را دارد.



همتی تصریح کرد: شورای حفاظت کیفی کارون به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل محیط زیست خوزستان این امر را پیگیری می کند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه بر این اساس به صنایع مختلف و بزرگی که تولید کننده فاضلاب هستند اخطار شده است، افزود: تمام بیمارستانهای استان نیز ملزم به تهیه طرح تصفیه فاضلاب هستند.



همتی افزود: برای این منظور طرح تصفیه فاضلاب اهواز در شرق رودخانه کارون و طرح تصفیه فاضلاب در غرب رودخانه کارون در حال تکمیل و رفع مشکل است.