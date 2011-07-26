بی توجهی به مسائل بومی ماهشهر/ استعدادی که در شهر شکوفا نمی شود

محمد جعفری قنواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در استان خوزستان به طور کلی و در ماهشهر به طور خاص، روحیه ای وجود دارد که سبب می شود کمتر به مسائل و مقوله های بومی توجه شود.

وی با بیان اینکه در استان خوزستان یک روحیه ملی حاکم است، تصریح کرد: مردم خوزستان پیش از اینکه به مسائل بومی توجه کنند به مسائل ملی توجه می کنند و این موضوع طبیعتا در کوتاه مدت مثبت است.



این ادیب و نویسنده ماهشهری ادامه داد: با این وجود این موضوع در بلند مدت از آنجایی که بی‌توجهی به مسائل بومی می‌تواند تاثیرات بلاواسطه ای روی خواص و نیز عامه مردم بگذارد، دارای اثرات و تبعات منفی است.



جعفری قنواتی تصریح کرد: دلیل این بی توجهی از آنجا ناشی می شود که عموم همشهریان مسائل ملی را با اهمیت تر می بینند اما به نظر من نمی شود با این دلیل مسئله را توجیه کرد.



وی در ادامه به مشکلات و کاستی های موجود در ماهشهر اشاره کرد و گفت: هرگاه به ماهشهر می‌آیم با شادی و خوشحالی آمده و با غم و اندوه و تاسف باز می‌گردم.



این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه پیش پا افتاده ترین امکاناتی که باید برای مردم فراهم باشد، فراهم نیست و به طور مثال در اوج گرمای تابستان و در داغ ترین ساعات روز شاهد قطعی برق هستم که این مسائل ابتدایی در شهرهایی همچون تهران سالهای سال است که حل شده اما متاسفانه هنوز در ماهشهر وجود دارد.



جعفری قنواتی افزود: سرمایه گذاری عظیمی که در منطقه شده این سئوال را مطرح می کند که آیا نباید وجود این صنایع بزرگ یک تاثیر و بازتاب مثبتی روی وضعیت شهر داشته باشد.



وی اظهار داشت: متاسفانه هنوز یک کتابخانه مجهزی که به عنوان مثال یک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی کتابهای مورد نیاز خود را از آنجا تهیه کند، وجود ندارد و این مسئله ای است که نمی تواند رفع آن برای اولیای امور مشکل و سخت باشد.



این دکترای ادبیات عامه یادآور شد: در اروپا شرکت هایی که از پروژه های فرهنگی حمایت می‌کنند به همان میزان و با یک درصد تشویقی بیشتر از پرداخت مالیات معاف می شوند.



جعفری قنواتی اظهار داشت: انتظار می رود حداقل یکی از ده ها شرکت پتروشیمی که در ماهشهر مشغول به فعالیت هستند به این مقوله توجه بیشتری کند.



وی در ادامه ماهشهر را دارای ظرفیتهای فراوانی دانست و گفت: در دهه 40 موثرترین مکتب داستان نویسی کشور در ماهشهر شکل گرفت و تحت عنوان مکتب داستان نویسی خوزستان در کشور مطرح شد.



این ادیب و پژوهشگر ماهشهری تصریح کرد: بعدها و درسالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کسانی که آمدند و تاریخ 100 سال گذشته ایران را نوشتند به این موضوع اشاره کردند.



جعفری قنواتی در پایان اضافه کرد: همچنان نیز ظرفیتها و استعدادهای فراوانی در همه ابعاد در ماهشهر وجود دارد که متاسفانه هنگامی به ظهور رسیده و شکوفا می شوند که از منطقه مهاجرت کنند و این مسئله به دلیل ساختار و امکانات نامناسب و محدود ماهشهر است.