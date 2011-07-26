حضور جوانان ایرانی در عملیاتهای امداد و نجات قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، بکله گلتا شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به فضای تاریخی شهر اصفهان افزود: در این سفر عملیات کوهستان، دریا و جاده را مشاهده کردم که این عملیاتها بسیار طبیعی بود و گویا شخصا در صحنه عملیات واقع شده بودم.

وی ادامه داد: در این عملیاتها آنچه که مشهود است در خصوص حضور جوانان در عملیاتها و ترغیب آنها در عملیات امداد و نجات است که آنها وارد کار می‌شوند و این موضوع قابل قدردانی است.

توانایی ایران برای مقابله با سوانح خوب است

دبیرکل فدارسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر در ادامه با اشاره به بازدید از ایران آمادگی این کشور را در مقابله با سوانح، مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: آنچه مهم است توانمندی ایران در این عرصه است که این توانمندی بر اساس نیاز کشور ایران مثبت ارزیابی می‌شود.

گلتا ادامه داد: البته این موضوع در کشورهای دیگر با توجه به توناییهایی که دارند متفاوت است.

رسانه‌ها نقش موثری در فعالیتهای بشر دوستانه دارند

گلتا در ادامه با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در این فعالیتها گفت: رسانه‌ها نیز در این عرصه نقش مهمی را بر عهده دارند زیرا در واقع بدون حضور آنها نمی‌توان فعالیتهای بشر دوستانه را انجام داد و همکاری با هلال احمر در اطلاع رسانی فعالیت جمعیت هلال احمر بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: با این قالب ما در کارهای بشر دوستانه موثر هستیم.

دبیرکل فدارسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ما تنها نمی‌خواهیم که رسانه‌ها نقاط قوت ما را بیان کنند، اظهار داشت: بیان نقاط قوت ضعف ما نیز خود در واقع در حمایت و کمک به ما موثر است.

وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر تغییرات آب و هوایی و اینکه کمکهای سازمان جهانی صلیب سرخ به مناطقی که تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته‌اند چیست، گفت: این موضوع در واقع و در حال حاضر بزرگترین چالش پیش روی ماست که علت آن نیز به سبب نحوه تغییر در زندگی، سفرها و نگهداری از منابع است.

گلتا در ادامه یادآور شد: راه حل این مشکل را نیز می‌توان یافت که این امر با کمک متخصصان قابل حل است.

دبیرکل فدارسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش این سازمان در برابر حوادث و سوانح گفت: امروز تعداد کمتری در برابر سوانح و حوادث جان خود را از دست می‌دهند و در کشورهای پیشرفته که خود را در این عرصه آماده تر نیز کرده‌اند این درصد به سطح بسیار پایین‌تری می‌رسد.