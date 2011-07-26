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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۲۹

با حضور معاون اول رئیس جمهور/

3500 واحد مسکن مهر استان مرکزی امروز به بهره برداری می رسد

3500 واحد مسکن مهر استان مرکزی امروز به بهره برداری می رسد

اراک - خبرگزاری مهر: بهره برداری از 3500 واحد مسکن مهر استان مرکزی با حضور معاون اول رئیس جمهور روز سه شنبه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح نمادین واحدهای مسکن مهر آماده تحوبل در استان مرکزی صبح امروز (سه شنبه) با حضور دکتر رحیمی معاون اول رئیس جمهور و مهندس نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی در شهرستان دلیجان آغاز خواهد شد.

از مجموع 3500 واحد مسکنمهر آماده تحویل استان مرکزی هزار و 802 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، هزار و 302 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و 427 واحد در بافت های فرسوده قرار دارد.

 شرکت در مراسم افتتاح واحد صنعتی الیاف پلی استر ساینا دلیجان از دیگر برنامه های سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور و وزیر مسکن و شهرسازی به استان مرکزی است .

با بهره برداری از این طرح که با سرمایه گذاری بالغ بر 250 میلیارد رسال در زمینی به مساحت 78 هزار متر مربع ساخته شده ضمن ایجاد 300 فرصت شغلی جدید در استان مرکزی زمینه صادرات ساالنه 100 میلیون دلار الیاف نیز فراهم خواهد شد.

کد مطلب 1367489

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