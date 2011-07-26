استان مرکزی پیشتاز در کنترل قیمتهای بازار است

سید کمال فدایی فروتن با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سه ماهه اول امسال 38 هزار و 595 مورد بازرسی از واحدهای صنفی فعال در سطح استان مرکزی صورت گرفته که طی آن دوهزار و 805 واحد صنفی متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

وی ادامه داد: با بررسی پرونده های ارجاع شده به تعزیرات حکومتی استان واحدهای صنفی متخلف به پرداخت 8 میلیارد و 582 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.

فدایی با اشاره به فعالیت مجموعا 500 عامل بازرسی و نطارتی در استان مرکزی بیان داشت: این تعداد بازرس و عوامل نظارتی در قالب 250 گروه بازرسی کار نظارت بر واحدهای صنفی استان مرکزی را انجام می دهند.