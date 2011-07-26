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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش 29 درصدی وصول مالیات در استان سمنان

افزایش 29 درصدی وصول مالیات در استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان از افزایش 29 درصدی وصول مالیات در مقایسه با سال گذشته در استان سمنان خبر داد.

محمد تقی رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال افزایش 13 درصدی تحویل اظهارنامه های مالیاتی در مقایسه با سال گذشته مشاهده می شود.

وی ادامه داد: در حالیکه امسال دریافت 10 درصد افزایش دریافت اظهار نامه پیش بینی شده بود با همکاری مردم این استان این رقم امسال به 13 درصد افزایش یافت.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان برنامه امسال برای وصول 114 میلیارد تومان مالیات گفت: تاکنون 41 میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

به گفته وی، امسال مودیان 48 هزار و 600 اظهارنامه مالیاتی به ارزش بیش از 15 میلیارد تومان ارائه داده اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان دریافت یک سوم اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی گفت: این مودیان 30 درصد مالیات را نقدی و بقیه را در اقساط 6 ماهه پرداخت می کنند.

رضائیان افزود: مودیانی که هنوز برای تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اقدام نکرده اند، علاوه بر محرومیت از معافیت مالیاتی، شامل پرداخت جریمه غیر قابل بخشش تا 40 درصد می شوند.

به گفته وی، سی و یکم تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان بوده است و سال گذشته 117 میلیارد ریال درآمد از محل دریافت مالیات تحصیل شده بود.
کد مطلب 1367495

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