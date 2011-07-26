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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۳۹

شاهچراغی تاکید کرد:

برگزاری یادواره شهدا با رویکرد جدید و نوآوری فرهنگی باشد

برگزاری یادواره شهدا با رویکرد جدید و نوآوری فرهنگی باشد

سمنان - خبرگزاری مهر: نماینده سمنان در مجلس خبرگان رهبری تجدید نظر، نوآوری فرهنگی در برگزاری یادواره شهدا را با رویکردی جدید خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی شامگاه دوشنبه در جمع اعضای ستاد یادواره شهدای مسجد سیدالشهدای سمنان گفت: در یادواره های شهدا باید از اجرای برنامه های تکراری و تبلیغات محیطی و رسانه ای کم اثر اجتناب کرد.

وی با بیان اینکه مسئله یاد و خاطره شهدا باید به موضوع روز جامعه تبدیل شود، تصریح کرد: اجرای برنامه های مفید فرهنگی با رویکرد آشنایی با شهدا در اماکنی غیر از مساجد، نظیر پارک ها، روش جدیدی برای تاثیرگذاری آنهاست.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در آستانه سالگرد عملیات غرور آفرین مرصاد گفت: از هزار و 600 هم استانی رزمنده این عملیات بزرگ، 67 شهید و 228 جانباز تقدیم انقلاب اسلامی شده است.

امام جمعه سمنان ادامه داد: بهترین خون ها در طول تاریخ برای دفاع از اسلام ریخته شده است و پاسداری از خون شهدا دفاع مناسبی مقابل حمله فرهنگی دشمنان است.

حجت الاسلام حسینعلی قدرتی، مسئول ستاد یادواره شهدای مسجد سید الشهدای سمنان نیز در این نشست، وبلاگ نویسی، نمایش فیلم، اجرای نمایش خیابانی، بازخوانی عملیات مرصاد، شب شعر، مسابقه های ورزشی و فرهنگی، مجالس مداحی و سخنرانی و دعاهای کمیل و ندبه را از مهمترین برنامه های یک هفته برگزاری این یاداواره شهدا در مسجد سید الشهدا و پارک آبشار سمنان عنوان کرد.

کد مطلب 1367496

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