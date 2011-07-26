به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان تصویربرداری و تدوین "پاپوش" ساخت موسیقی و صداگذاری این فیلم تلویزیونی آغاز شده است.

تله‌فیلم "پاپوش" به تهیه‌کنندگی انوش جعفریان ششم تیر ماه جاری در لوکیشنی حوالی جنت‌آباد کلید خورد. اتوبان همت و شهران، کلانتری خیابان وحدت اسلامی، فرودگاه امام(ره) و... دیگر لوکیشن‌های پروژه بودند.

جعفریان، تهیه‌کننده این پروژه گفت: با پایان تدوین توسط کارگردان، ساخت موسیقی توسط ناصر چشم آذر آغاز شده است و محمدرضا یوسفی صداگذاری را انجام می‌دهد.

وی همچنین از تلاش‌ها و مساعدت مسعودصبا، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو در جریان تولید این تله فیلم تقدیر کرد.

بهنام تشکر، محمدرضا داودنژاد، اصغر محبی، زهره حمیدی، حدیث میرامینی، مسعود هادی، علیرضا اسدی، حسن کریمخان‌زند، محمدرضا خادم، علی سخنگو، مهناز رضازاده، الهه فرشچی، کتایون صالحی، کاوه نوید، ایمان شهنیانپور و ... بازی کردند.

این تله‌ فیلم مضمونی پلیسی- معمایی دارد و در خلاصه داستان آن آمده است: گروهی از قاچاقچیان اشیا عتیقه قصد دارند چند شیء باستانی را به طور غیرقانونی از کشور خارج کنند. آنان در صدد بر می‌آیند برای اجرای این نقشه، پاپوشی برای یک مأمور گمرک درست کنند. آنان به همین دلیل، دختر او را گروگان می‌گیرند تا مأمور گمرک مجبور به همکاری در این اقدام خلاف قانون شود، اما ...

دیگر عوامل اصلی این تله ‌فیلم عبارتند از نویسنده: پژمان چشمی، مدیر تولید: کیانوش جعفریان، مدیر تصویربرداری: داریوش حکمت، طراح صحنه و لباس: آزاده قوام، طراح چهره‌پردازی: محسن ملکی، صدابردار: نصیر خیری‌یزدی، عکاس: گالیا اکبری و دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: مجید موثق، محصول گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیما.