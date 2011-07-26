آمران به معروف ساماندهی و حمایت می شوند

سردار سرتیپ سید محمد حجازی در حاشیه ملاقات از علی خلیلی روحانی مجروح شده آمر به معروف در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از این ملاقات را تجلیل و قدردانی از این اقدام طلبه جوان عنوان کرد و افزود: حمایت از آمران به معروف وظیفه همگانی است.

وی در پاسخ به این پرسش که پس از چند حادثه رخ داده سپاه پاسداران چه اقدامی برای حمایت از آمران به معروف انجام داده است گفت: قرار است مراکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر دوباره فعال شود.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: این مراکز اجرایی با آموزش و ساماندهی ویژه آمران به معروف وظیفه حمایت از این افراد را بر عهده دارند.

سردار حجازی در پاسخ به این پرسش که آیا برخورد ضعیف دستگاه قضائی با حاملان سلاح سرد موجب افزایش نزاعها، قتلها و درگیریهای اخیر شده گفت: دستگاه قضائی هم به نوبه خود تلاش می کند ولی برخی از قوانین اجازه برخورد قاطع را از دستگاه قضائی گرفته است که در این مورد باید مجلس و قوه قضائیه برای حل این چالش همکاری و تعامل کنند.

این مقام مسئول در نیروهای مسلح کشور در پاسخ به اینکه آیا کاهش ایست بازرسیهای بسیج محلات موجب افزایش جرائم شده است گفت: با رویکرد جدید مراکز اجرایی امر به معروف فعال تر می شود.