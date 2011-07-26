استان کردستان وارد مرحله جدید توسعه فرهنگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقدسی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح رسمی دفتر خبرگزاری مهر در کردستان اظهار داشت: با توجه به نگاه و حضور مدیران عالی استان کردستان در مسائل فرهنگی پیش بینی می شود که فعالیت های فرهنگی و تحقق فرمایشات رهبری در استان مورد توجه جدی تری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان سرزمین ایمان و مقاوت و یک استان فرهنگی است، گفت: فعالیت های خبرگزاری مهر در استان کردستان در سه محور عمده معطوف است که عبور از نگاه امنیتی در کردستان به نگاه فرهنگی، توجه به ایجاد و تقویت انسجام و اتحاد ملی با توسعه فعالیت های فرهنگی در استان کردستان و تقویت روحیه نشاط و سر زندگی از جمله رویکردهای خبرگزاری مهر است.

مقدسی بیان کرد: ما خود را مدیون فداکاری ها و مجاهدات های مردم استان کردستان و خون شهیدان والامقام می دانیم و در این راستا از تمام امکانات و فرصت ها برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره این عزیزان بهره برداری خواهیم کرد.

وی گفت: سفر مقام معظم رهبری ماموریت های جدیدی را بر دوش ما نهاد که می توان به تقویت وحدت ملی و دینی در استان کردستان، توجه هرچه بیشتر به رسالت های دینی و قومی و داشته ها در زمینه فرهنگ و ادب، انعکاس تلاش ها و فعالیت های نظام پس از پیروزی انقلاب تاکنون و مقابله با ایجاد فضای امنیتی در استان کردستان که دشمن از این فضا می خواهد به نفع منافع خود استفاده کند از جمله مهمترین این ماموریت هاست.

مدیرعامل خبرگزاری مهر در بخش دیگری از سخنان خود تقویت روحیه دینی در نسل جوان، تقویت و توجه بیشتر به حوزه گردشگری در استان کرستان و ایجاد اشتغال و توسعه روحیه تلاش در استان و مقابله با رسانه خارجی که در فکر امنیتی جلوه دادن کردستان هستند را از جمله دیگر ماموریت های خبرگزاری مهر و سایر رسانه ها عنوان کرد.

وی افزود: خبرگزاری مهر در کنار این مهم توجهی ویژه نیز به ایجاد ارتباط مناسب با مردم خواهد داشت و تلاش خواهد شد که مشکلات و نیازهای استان کردستان به شکل مناسب و با بهره برداری کامل از ابزار رسانه منعکس و در راستای رفع آنها پیگیری های لازم انجام شود.

مقدسی بیان کرد: با این رویکرد جدید و نو خبرگزاری مهر در استان کردستان امید است شاهد جهش برای توسعه همه جانبه استان کردستان باشیم و در راستای عهدی که با شهیدان بسته ایم تلاش خواهیم کرد که ما نیز به عنوان یک رسانه همراه و همگام با مردم و مسئولان در جهت توسعه همه جانبه کردستان تلاش کنیم.

مراسم رسمی افتتاح دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کردستان، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی کردستان و مدیرعامل خبرگزاری مهر ظهر دوشنبه برگزار شد.