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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۲۳

5 قطعه موسیقی جدید در مرکز سمنان تولید شد

5 قطعه موسیقی جدید در مرکز سمنان تولید شد

سمنان - خبرگزاری مهر: 5 قطعه موسیقی به همت واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز سمنان در سالجاری تهیه و تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این قطعات جدید موسیقی با آهنگسازی سعید اردیانی از ابتدای سال تاکنون تهیه و تولید شده است.

قطعه موسیقی سفر به لهجه شاهرودی با خوانندگی علی چراغی و سعید اردیانی در ساختار ارکسترال و با شعری از بابک رحیمیان تهیه و تولید شد.

قطعه موسیقی همدلی در ساختار پاپ با خوانندگی کتائیان با شعری از یداله گودرزی، قطعه موسیقی صدای عشق با خوانندگی علی چراغی در ساختار ارکسترال و با شعری از محمد علی بهمنی نیز تولید شده است.

قطعات موسیقی بی کلام میلاد، فانتزی برای سنتور و ارکستر نیز با آهنگسازی سعید اردیانی از دیگر تولیدات موسیقی سالجاری صدا و سیمای مرکز سمنان می باشد.

صدا و سیمای مرکز سمنان در سال گذشته، قطعات موسیقی فصل روشن، کوچ بهاره، مادر آئینه ها، روزهای بهاری، شب روشن، لالائی، پیتکو، فصل هم صدائی، زندگی و بوهار را با گویش سمنانی و سنگسری تهیه، تولید و پخش نموده است.
 
کد مطلب 1367502

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