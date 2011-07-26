علی نواداد، مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در پاسخ به این سئوال که شبکههای استانی به جایگاهی از کیفیت تولید رسیدهاند تا ساعت تولید و پخش خود را افزایش دهند؟ به خبرنگار مهر گفت: مسلماً شبکههای استانی منابع عظیم راهبردی سازمان در سراسر کشور هستند و با ماموریتهای خطیر و حساسی که دارند، امکان تحقق اهداف عالی سازمان را فراهم میآورند.
وی در ادامه افزود: به نظرم قابلیتهای شبکههای استانی بسیار بالاست و قطعاً قدرت و توان افزایش پخش تا سقف 24 ساعت را دارند. اما این قابلیتها در بسیاری از مراکز هنوز بالقوه است و تعداد معدودی از مراکز هستند که قابلیتهای بالفعل لازم را برای تحقق این امر دارند.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی خاطرنشان ساخت: مهمترین موضوعهایی که شبکههای استانی در مراکز به آنها پرداخت میکنند، موضوعهای بومی و محلی به زبان و یا لهجه محلی با رویکردهای اطلاع رسانی، آموزش و تفریح و سرگرمی است و همین ویژگیها کافی است که مراکز به توفیق لازم برای رسیدن به کیفیت تولیدات خود دست یابند.
وی درباره ضرورت راهاندازی رادیو شهری مراغه گفت: استان آذربایجان شرقی یک استان بزرگ، حساس و از نظر اقلیمی کوهستانی است. محدودیتهای فنی توسعه فرکانسهای رادیویی و تلویزیونی و قابلیتها و ظرفیتهای شهر بزرگی چون مراغه و نیز با توجه به سیاستهای وقت سازمان برای توسعه شبکههای رادیویی محلی، رادیو شهر مراغه با موافقت رئیس محترم وقت سازمان راه اندازی شد.
نواداد ادامه داد: هدف از راهاندازی این رادیو، در کنار اهداف متعالی سازمان، معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان مراغه و در نهایت تقویت مشارکت مردم در عرصههای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منطقه است. این رادیو از بدو تأسیس خود تمام تلاش خود را برای محقق ساختن این اهداف معطوف کرده و به میزان قابل قبولی نیز موفق عمل کرده است. اما با توسعه ظرفیتها و امکانات و استفاده از منابع محلی و منطقه ای، ان شاء الله به وضعیت مطلوب خواهد رسید.
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