سلیمانی: بدنه کتابخوان جامعه ما خواهان آثار خوشخوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از چهلمین چاپ رمان «دالان بهشت» نوشته نازی صفوی روز دوشنبه (3 مرداد) با حضور تعدادی از نویسندگان و اهالی ادبیات در تالار گفتگوی انتشارات ققنوس (ناشر این کتاب) برگزار شد.
علیخانی: انتشار چاپ چهلم یک کتاب در فضای کنونی نشر، یک اتفاق است
یوسف علیخانی، نویسنده و ناشر که اجرای این مراسم را بر عهده داشت، با اشاره به تاثیر رمانهایی از این دست در نزدیک کردن طرفداران هر دو طیف از آثار ادبی (عامهپسند و نخبهگرا) انتشار چهلمین چاپ «دالان بهشت» را در فضای کمرمق کنونی نشر، به فال نیک گرفت و و آن را یک پدیده و اتفاق توصیف کرد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار نشر گفت: هر ناشری دو طیف کتاب منتشر میکند؛ کتابهایی که میفروشند و کتابهایی که خوانندگان خاص خود را دارند، ولی در ایران انتشار رمانهای عامهپسند به دلیل نگاهی که به آنها هست، نوعی عیب شمرده میشود.
سلیمانی: ادبیات داستانی حرفهای ما در 45 سال اخیر هیچگاه ادبیات عامهپسند ما را به رسمیت نشناخته است
همچنین بلقیس سلیمانی نویسنده با بیان اینکه «گونه ادبی عامهپسند قطعاً در آینده ادبیات ایران، نقش مهمی بازی خواهد کرد» به انتقاد از آنچه «دست کم گرفتن اینگونه آثار از سوی نویسندگان حرفهای» نامید، پرداخت و گفت: ادبیات داستانی حرفهای ما در 45 سال اخیر هیچگاه این نوع داستانها را به رسمیت نشناخته است و نویسندگان این طیف دائماً میگویند «این قبیل آثار ذوق مخاطب را پائین میآورند و اجازه نمیدهند آثار ادبی آنگونه که شایسته است در میان خوانندگان جا باز کنند».
وی افزود: این نگاه از آنجا ناشی میشود که نویسندگان طیف نخبهگرای ما، همیشه استقلال طلب بودهاند و دائماً میخواستهاند خودشان را متمایز کنند و نقش هدایتگری داشته باشند. این نگاه باعث شده آثار آنها به بدنه جامعه ما رسوخ نکند و همیشه توده عظیمی از خوانندگان هستند که با این دسته از نویسندگان همراهی نمیکنند.
سلیمانی با طرح این سئوال که «آیا ادبیات عامهپسند واقعاًٌ عرصه را بر ادبیات حرفهای تنگ میکند یا نه؟» به حضور موثر این نوع ادبیات در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: این نوع ادبیات در یک درجه از اعتبار نیستند و با توجه به اینکه دارای سطوح مختلف هم هستند، من به جرات میتوانم بگویم جای این نوع ادبیات در ایران خالی است.
نویسنده «بازی آخر بانو» با بیان اینکه «بدنه کتابخوان جامعه ما خواهان کتابهای خوشخوان هستند» اضافه کرد: سالی که «بامداد خمار» (نوشته فتانه حاج سیدجوادی) چاپ شد، همه نگاهها را متوجه خودش کرد و واقعاً یک اتفاق بود. «دالان بهشت» هم از همین نوع است؛ ولی حد وسط.
وی ابراز امیدواری کرد، این قبیل کتابها با جذب مخاطبان در گروههای سنی و طیفهای مختلف، در نزدیک کردن دو نوع ادبیات حرفهای و عامهپسند موفق عمل کنند و در ادامه با اشاره به تلاش نویسندگان زن در سالهای اخیر برای جذب بدنه مخاطبان گفت: گرایش آنها به عناصری از رمان عامهپسند مشهود است و بعد از انتشار «بامداد خمار»، نویسندگان زن متوجه شدهاند که آثارشان باید خوشخوان باشد.
بلقیس سلیمانی همچنین از کمک ادبیات عامهپسند به اقتصاد نشر سخن گفت و یادآور شد: این قبیل کتابهاست که میتواند در شرایط کنونی نشر، یک ناشر را سر پا نگه دارد.
صفوی: برچسب زدنها را بگذارید کنار، مهم این است که «دالان بهشت» 40 بار چاپ شده است
در ادامه جشن رونمایی از چهلمین چاپ «دالان بهشت» نازی صفوی، نویسنده این کتاب، در سخنانی کوتاه با اشاره به آنچه «فضای آکنده از عیبجویی در میان اهالی ادبیات» خواند، گفت: بهتر است به جای همه این حرفها و برچسبزدنها، کارمان را بکنیم و کتابمان را بنویسیم. مهم این است که الان این کتاب (دالان بهشت) 40 بار چاپ شده است.
وی همچنین «بامداد خمار» را تنها قالب و الگوی خود در نوشتن «دالان بهشت» خواند.
گوهرین: «دالان بهشت» زبانی عاری از حشو دارد
کاوه گوهرین، نویسنده و منتقد ادبی هم در این برنامه به پیشینه پاورقینویسی در جهان و ایران پرداخت و گفت: پاورقیهای موفق ایران غالباً دارای زبان و نثری روان و توصیفاتی تصویری هستند. بعد از انقلاب، رمانهای تاریخی ذبیحالله منصوری در تیراژ بالا چاپ شد و بعد از او هم فهیمه رحیمی ظهور کرد که فروش بالای آثار او، روشنفکران را خوش نیامد.
وی رمز موفقیت بعضی آثار خوشخوان در ایران را «بهرهگیری هوشمندانه از ویژگیهای رمان عامهپسند» ارزیابی کرد و ادامه داد: یک نسل پس از فهیمه رحیمی و فتانه حاجسیدجوادی، امروز چهرههایی مثل نازی صفوی و پرینوش صنیعی ظهور کردهاند و باید به آینده این نوع آثار امیدوار بود.
کاوه گوهرین همچنین «دالان بهشت» را دارای زبانی عاری از حشو و زواید توصیف کرد و گفت: باید چاپ آن را برای چهلمین بار آن هم در شرایط کنونی نشر غنیمت شمرد.
ادامه دارد...
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