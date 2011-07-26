لزوم برخورد قاطع با گروهک های تروریستی

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا شهبازی در این بیانیه آورده است: حادثه تلخ ترور و به شهادت رسیدن تنی چند از وفاداران نظام و خادمان ملت در مناطق کردنشین و به خصوص استان کردستان، نشانه ای دیگر از عمق کینه و عداوت بدخواهان ایران اسلامی است، همان هایی که از یک سو دم از حقوق بشر می زنند و از سوی دیگر با اجیر کردن مزدور و به امید ضربه زدن به نظام و ایجاد تفرقه در بین صفوف محکم و بهم فشرده ملت، اقدام به ترور فرزندان امت می کنند و غافل از اینکه خداوند حافظ نظام الهی جمهوری اسلامی است و این اقدامات مذبوحانه به جز افشای چهره پلید استکبار، راه به جایی نخواهد برد.

در ادامه بیانیه استاندار کردستان آمده است: بی گمان تکرار اینگونه ترورهای هدفمند، بیانگر عمق کینه و دشمنی مداوم استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل با آرمان‌های حق طلبانه ملت ایران و نشانه ای از استیصال آنان است و انتظار می رود نیروهای امنیتی و انتظامی در اسرع وقت نسبت به شناسایی و برخورد قاطع و قانونی با این مزدوران اقدام کرده و آنان را مانند دیگر اسلافشان به سزای عمل ننگین خود برسانند.

در پایان این بیانیه آمده است: اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (عج) و پیشگاه مقام معظم رهبری و مردم وفادار کردستان به‌ ویژه خانواده‌ های محترم آنان، از درگاه قادر متعال برای آن شهیدان علو درجات و برای بازماندگان اجر جزیل و صبر جمیل مسئلت می کنم.

