مسئول حراست اداره کل تبلیغات اسلامی سمنان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حراست سازمان تبلیغات اسلامی شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول حراست اداره کل تبلیغات اسلامی استان گفت: با برشمردن ویژگی های مسئول حراست گفت: تقوا، عمل به احکام اسلامی، صبرو حوصله، خیراندیشی و دور اندیشی، مصحلت اندیشی و رعایت حریم خصوصی افراد از ویژگی های مهمی است که مسئول حراست باید داشته باشد.

حجت الاسلام مصطفی ملیحی رعایت قوانین و مقرارت و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری را از دیگر ویژگی های فردی عنوان کرد که تصدی امور حراست را بر عهده می گیرد.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است.



حجت الاسلام علی شکری افزود: از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درست آن را در برابر انحراف های موجود بر عهده دارد.



وی با بیان اینکه حراست از پست های حساس و کلیدی در هر سازمانی محسوب می شود اظهار داشت: حراست به طور مستقیم یا غیر مستقیم ونامحسوس وظایف مهمی در ارتباط با سالم سازی محیط کار بر عهده داشته و اهتمام و به کارگیری امر به معروف و نهی از منکر در همه امور می کند.



در این مراسم محمد جواد شریف، مسئول حراست سابق این اداره کل تودیع و موسی عرب عامری، مسئول جدید اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان معارفه شد.



موسی عرب عامری پیش از این به مدت شش سال مسئول حراست اداره کل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان بود.